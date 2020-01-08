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大馬羽賽／迅速解決陸選手！ 戴資穎直落二晉16強

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大馬羽賽／戴資穎開工 快打迎首勝

2020-01-08 21:02聯合報 記者曾思儒／即時報導

去年底雖讓出「世界球后」寶座，我國羽球名將戴資穎在新年第一站馬來西亞名人賽仍列女單頭號種子，今天首戰碰世界排名33的大陸女將張藝曼沒遇到太多阻礙，以21：14、21：10打下首度交手勝利，和今天過30歲生日的「一哥」周天成分闖16強。

馬來西亞名人賽總獎金40萬美元，屬國際羽總超級500系列賽，小戴去年8強賽敗給最終冠軍、泰國老對手依瑟儂；今年小戴仍列頭號種子，今天首輪面對張藝曼，小戴一下場就取得3：0領先，第一次暫停時也取得11：7優勢，花不到15分鐘就以21：14局數開張。

第二局小戴同樣主宰戰局，雖曾被4：4追平，小戴馬上打出7：0攻勢，11：4的領先也維持到暫停後，花不到半小時就以21：10迎接首勝。

小戴和小天順利晉級，男單「羽球王子」王子維沒能突圍，在瓦解1個賽末點系仍以12：21、20：22敗給大陸石宇奇；去年摘冠的南韓名將孫完虎也是首戰落馬，他以16：21、14：21不敵里約奧運奪金的大陸名將諶龍，提前宣告衛冕失利。

昨天男雙和女雙部分會內賽已經進行，台將男雙「麟洋配」王齊麟／李洋及廖敏竣／蘇敬恒，加上女雙許雅晴／胡綾芳都先闖關，今天李洋和混雙搭檔楊景惇也通過3局考驗，以21：18、16：21、21：18拍下印尼組合，明天要面臨單日兩戰考驗。

混雙壓軸上場的台將組合王齊麟／程琪雅，首局在17：20落後下瓦解南韓對手催率圭／申昇瓚3個局末點，反以25：23先下一城，但沒能延續氣勢，第二局以10：21讓出，決勝局又以12：21失守，和男雙林家佑／楊明哲及混雙李哲輝／許雅晴都首輪出局。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
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