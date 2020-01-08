奧會主席捐款千萬 打造北榮單身醫師宿舍

為感謝中華奧會主席林鴻道捐贈301套公共設施裝修改善工程、價值約新台幣1千萬元，台北榮總今天上午特別舉行竣工啟用儀式暨感恩茶會，並致贈感謝狀給林鴻道，表達誠摯謝意。

身兼中華奧會主席及國裕開發股份有限公司董事長的林鴻道，長期關心台北榮總醫療發展，為提升醫師宿舍環境與居住品質，捐贈301套家具組及衛浴等公共設施裝修改善工程，改善北榮住宿環境。

台北榮總院長張德明表示，單身宿舍原為美軍醫院病房，民國79年整修為單身宿舍後使用至今，設施平均使用達30年，雖每年均編列預算進行修繕，但維修費用有限，只逐步設施修繕及結構補強，感謝林鴻道慷慨解囊。

林鴻道也十分感謝台北榮總對於國人及他的家族提供優質的醫療照護，也很榮幸配合台北榮總進行設施改善規劃，在不到3個月時間就將單身宿舍整修為優質的住宿環境，讓住院醫師可以得到充分休息，全力投入臨床服務工作，並讓國外進修參訪的醫師有優質住宿環境。