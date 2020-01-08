澳網／前冠軍就位 莎拉波娃獲外卡

莎拉波娃確定登上今年第一場大滿貫賽。 歐新社 分享 facebook

排名雖下滑到147位，俄羅斯網壇「漂亮寶貝」莎拉波娃仍確定登上今年第一場大滿貫賽，澳網大會今天宣布頒給莎娃外卡，迎接人氣球星生涯第16度參賽。

莎娃是澳網2008年冠軍，2007年、12年和15年也打進最終決賽；她去年8月美網第一輪敗給長年對手小威廉絲（Serena Williams）後，就因開始休養肩膀傷勢，本周布里斯本女網賽重新復出，但首戰就落馬。

無法靠排名直接取得澳網會內賽資格，莎娃仍以外卡選手身分直接參加20日開戰的年度第一場大滿貫，她以「不可思議」形容再度參賽，「我過去有很棒的經驗，高舉過金盃，也在決賽輸過非常難受的比賽，在澳洲有過許多高低起伏，所以有再一次機會能夠參賽非常特別。」

32歲的莎娃去年受肩傷所困，整年只打了8站比賽，不過她認為今年狀況好轉許多，儘管布里斯本女網賽首戰就落馬，「我總是會好好安排行程，以最佳身體狀況來參加這些比賽，這無關排名，和前幾年相比我能走更遠嗎？我能表現更好嗎？我能挑戰自己嗎？這都是我思考的過程，不過在職業生涯尾聲，我必須更聰明些。」

莎娃也透露，過去幾周其實有受病毒感染，去醫院的感覺很不好受，期待能以更好狀態迎接澳網開戰。