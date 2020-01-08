親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

高以翔猝逝 遺產處理曝光了

運動筆記【回顧我的2019】想知道自己可以多認真【回顧我的2019】從我居住的城市開始
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA今日最佳球員- Andre Drummond (1月8日)今日十大好球 (1月8日)

澳網／前冠軍就位 莎拉波娃獲外卡

2020-01-08 19:10聯合報 記者曾思儒／即時報導

莎拉波娃確定登上今年第一場大滿貫賽。 歐新社
莎拉波娃確定登上今年第一場大滿貫賽。 歐新社
分享

排名雖下滑到147位，俄羅斯網壇「漂亮寶貝」莎拉波娃仍確定登上今年第一場大滿貫賽，澳網大會今天宣布頒給莎娃外卡，迎接人氣球星生涯第16度參賽。

莎娃是澳網2008年冠軍，2007年、12年和15年也打進最終決賽；她去年8月美網第一輪敗給長年對手小威廉絲（Serena Williams）後，就因開始休養肩膀傷勢，本周布里斯本女網賽重新復出，但首戰就落馬。

無法靠排名直接取得澳網會內賽資格，莎娃仍以外卡選手身分直接參加20日開戰的年度第一場大滿貫，她以「不可思議」形容再度參賽，「我過去有很棒的經驗，高舉過金盃，也在決賽輸過非常難受的比賽，在澳洲有過許多高低起伏，所以有再一次機會能夠參賽非常特別。」

32歲的莎娃去年受肩傷所困，整年只打了8站比賽，不過她認為今年狀況好轉許多，儘管布里斯本女網賽首戰就落馬，「我總是會好好安排行程，以最佳身體狀況來參加這些比賽，這無關排名，和前幾年相比我能走更遠嗎？我能表現更好嗎？我能挑戰自己嗎？這都是我思考的過程，不過在職業生涯尾聲，我必須更聰明些。」

莎娃也透露，過去幾周其實有受病毒感染，去醫院的感覺很不好受，期待能以更好狀態迎接澳網開戰。

澳網小威廉絲美網莎拉波娃

延伸閱讀

澳網／野火賑災募款 慈善表演賽網壇大咖響應

澳網／賽事如期開打 因應野火研擬空汙政策

布里斯本女網／雙打列頭號種子 謝淑薇闖頭關

網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大馬羽賽／壽星周天成 新賽季開胡

2020-01-08 15:57

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

布里斯本女網／雙打列頭號種子 謝淑薇闖頭關

2020-01-08 15:27

澳網／賽事如期開打 因應野火研擬空汙政策

2020-01-08 17:03

奧會主席捐款千萬 打造北榮單身醫師宿舍

2020-01-08 19:21

澳網／野火賑災募款 慈善表演賽網壇大咖響應

2020-01-08 18:16

大馬羽賽／瓦解賽末點不夠 王子維落馬

2020-01-08 17:17

跆拳道／陳維新、張文儀登記結婚 平鎮、大里高中聯姻

2020-01-08 10:52

大馬羽賽／新賽季第一站 麟洋配開紅盤

2020-01-07 23:49

排球／中華男女排拚東奧 首戰出師不利

2020-01-07 23:47

排球／打到一半「跳電」 中華女排遭泰國直落三

2020-01-07 21:43

大馬羽賽／東奧資格衝刺 麟洋配、廖蘇配開紅盤

2020-01-07 21:33

田徑／傷好6成 向俊賢不放棄東奧夢

2020-01-07 20:08

排球／不敵亞洲霸主伊朗 中華男排尬大陸拚開胡

2020-01-07 18:46

大馬羽賽／周天成、王子維接棒出賽 戴資穎晚場登場

2020-01-07 18:03

跆拳道／降體重駕輕就熟 蘇柏亞拚東奧資格

2020-01-07 17:23

布里斯本女網／出師不利 謝淑薇單打首輪落馬

2020-01-07 16:32

排球／東奧資格賽國家隊最後一博 王明浚：享受比賽

2020-01-06 22:59

奧克蘭女網／「威伍」合拍首勝 小威：美夢成真

2020-01-06 20:27

排球／東奧資格賽明燃戰火 中華男排首戰伊朗

2020-01-06 19:53

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／安東尼準絕殺暴龍 詹皇：他過氣了嗎？

2020-01-08 11:20

NBA／傷兵驚魂連續打擊 湖人輕取尼克蒙陰影

2020-01-08 14:18

澳職／拚回美職的跳板 曾仁和加盟奧克蘭蜥蜴

2020-01-08 07:16

NBA／湖人AD傷退 球團：X光檢查沒問題

2020-01-08 14:33

NBA／婉拒比灌籃大賽 戴維斯願當哈沃德工具人

2020-01-08 08:53

NBA／勇士揮棄克里斯 柯瑞妹夫如願合約轉正

2020-01-08 11:40

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

NBA／怒拍板凳席、嗆高層 勒夫為幼稚行為致歉

2020-01-08 09:33

NBA／再談紫金夢幻2對2必勝 歐尼爾：誰能守我呢？

2020-01-08 16:10

MLB／太空人宣判日將至 傳球員非受罰對象

2020-01-08 09:36

NBA／全場只領先18秒 安東尼準絕殺：信心大增

2020-01-08 16:35

NBA／勒夫30分白搭 羅斯關鍵拋投退騎士

2020-01-08 11:52

NBA／葛里芬接受左膝手術 賽季預計全數報銷

2020-01-08 10:45

NBA／全明星吹懷舊風 傳羅斯參與技術挑戰賽

2020-01-08 11:50

NBA／主播大讚保羅回春 本人「黑人問號」

2020-01-08 16:14

NBA／威廉森恢復5X5訓練 柯瑞已用受傷手投籃

2020-01-08 10:24

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

MLB／紅襪被爆2018奪冠年 也曾竊取對手暗號

2020-01-08 07:57

NBA／不只考慮再爭灌籃王 拉文也想稱霸三分球大賽

2020-01-08 13:50

排球／打到一半「跳電」 中華女排遭泰國直落三

2020-01-07 21:43

跆拳道／陳維新、張文儀登記結婚 平鎮、大里高中聯姻

2020-01-08 10:52

NBA／丁威迪錯失致勝罰球 籃網延長賽不敵雷霆

2020-01-08 12:40

中職／富爸爸加持 桃猿球員「薪」情好

2020-01-07 23:44

NBA／同梯瑜亮 唐西奇、楊恩受邀三分球大賽

2020-01-08 10:35

大馬羽賽／壽星周天成 新賽季開胡

2020-01-08 15:57

MLB／洋基史丹頓為傷所困 教頭看好新賽季反彈

2020-01-08 13:03

NBA／彰顯韋德生涯 球衣退休紀念活動連辦3天

2020-01-08 14:40

NBA／無名指變形硬撐 安比德：盡一切所能

2020-01-07 23:53

大馬羽賽／東奧資格衝刺 麟洋配、廖蘇配開紅盤

2020-01-07 21:33

田徑／傷好6成 向俊賢不放棄東奧夢

2020-01-07 20:08

中職／猿挑戰4連霸 新團隊下月石垣島「試車」

2020-01-07 23:42

6搶1／中華隊名單恐降24人 拚奧運門票更吃力

2020-01-08 18:02

排球／中華男女排拚東奧 首戰出師不利

2020-01-07 23:47

NBA／今日戰績表 拓荒者甜瓜攻本季新高助隊剋暴龍

2020-01-08 13:55

爆米花／突破吳昇峰 興富發奪隊史首冠

2020-01-07 23:52

6搶1／中華隊教頭年前出爐？馮勝賢仍期待洪總

2020-01-08 17:30

棒球／為了打東奧 以色列球員上網募款

2020-01-08 10:42

大馬羽賽／新賽季第一站 麟洋配開紅盤

2020-01-07 23:49

布里斯本女網／雙打列頭號種子 謝淑薇闖頭關

2020-01-08 15:27

大馬羽賽／瓦解賽末點不夠 王子維落馬

2020-01-08 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top