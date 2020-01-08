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澳網／賽事如期開打 因應野火研擬空汙政策

2020-01-08 17:03聯合報 記者林宋以情／即時報導

儘管澳洲大火延燒，澳洲網協主席提列（Craig Tiley）今日宣布，澳網將會如...
儘管澳洲大火延燒，澳洲網協主席提列（Craig Tiley）今日宣布，澳網將會如期登場，但會有相對應的空汙政策。 歐新社
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澳洲野火肆虐引發全球關注，野火帶來的空汙危害也壟罩即將開打澳洲網球公開賽。澳洲網協主席提列（Craig Tiley）今日宣布，澳網將會如期登場，但一如過去澳網對高溫有對策，賽事期間針對空汙也正在研擬相關政策，以確保運動員的健康。

年度四大滿貫賽首站，澳網將在1月20日於墨爾本公園登場，由於近日澳洲野火災情持續擴大，不少球員也透露憂心，包括前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）就曾建言可考慮延後開打，讓澳洲解決野火問題之餘，也能保障比賽球員和球迷不受空汙影響。

今日宣布澳網如期舉行的提列，對於球員擔心的空汙問題提出方案，表示大會正在研擬空汙政策，盼能讓受空汙影響健康可能性降到最低。

提列表示野火不單影響澳網，全世界都是首度面臨此棘手問題，「但我們擁有領先全球的極度高溫政策，針對空氣品質我們也希望能做到。」

提列指出，澳網擁有三座可關閉屋頂球場，得以讓比賽持續進行，另外每個場地將會有空氣品質偵測，並以此分析，做出對球員和球迷最安全的決定，「相信球員都能明白，而球員也希望比賽照常。」

澳網15日也將舉行「AO Rally for Relief」慈善賽，賽事門票收入將捐助澳洲野火受災戶，目前包括「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、前美國球后小威廉絲（ Serena Williams）、西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）、希臘新星西西帕斯（ Stefanos Tsitsipas）等大咖都點頭出席，盼能貢獻一己之力。

澳網小威廉絲Roger Federer

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