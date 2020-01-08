布里斯本女網／雙打列頭號種子 謝淑薇闖頭關

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃順利開胡。 新華社資料照 分享 facebook

從布里斯本展開2020年新球季，我國「一姊」謝淑薇昨天雖沒能迎接單打首勝，今天和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）順利開胡，列雙打頭號種子的台捷組合以直落2拍下地主對手，晉級8強。

謝淑薇目前單打世界排名33、雙打世界排名第4，皆是我國女將最佳，昨天女單首輪以4：6、1：6不敵世界排名26的愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit），遲了一天在雙打迎接新賽季首勝。

4日剛過34歲的寶島一姊新賽季繼續和現任雙打「世界球后」史翠可娃合作，去年聯手打下溫布頓金盃的台捷組合名列布里斯本頭號種子，今天面對持外卡參賽的地主組合韓天遇／珊德絲（Storm Sanders），首盤靠第4局破發成功，以6：3先下一城，第二盤雖陷入1：3落後，但馬上連破帶保連拿4局逆轉，最終以6：4迎接勝利。

由於詹家姊妹詹詠然／詹皓晴首戰落馬，謝淑薇也成布里斯本女網僅存台將。

詹家姊妹是大會第3種子，但首輪就在「超級搶10」出局，今天排第2種子的美國梅莉雪（Nicole Melicher）／徐一幡也遭地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）／荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）擊落。