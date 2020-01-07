大馬羽賽／東奧資格衝刺 麟洋配、廖蘇配開紅盤

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋。歐新社（資料照） 分享 facebook

國際羽總2020年第一站馬來西亞名人賽今天點燃戰火，為東京奧運資格衝刺的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋和廖敏竣／蘇敬恒順利迎接新賽季首勝，「羊肉爐」組合楊博涵／盧敬堯則是18：21、17：21不敵南韓名將組合金基正／李龍大，沒能闖關16強。

馬來西亞名人賽總獎金40萬美元，屬BWF超級500系列賽，今天進行會外賽和男雙、女雙部分會內賽，明天5項目全面開戰，包括我國羽球「一哥」周天成、「一姊」戴資穎和「羽球王子」王子維都將上場。

列男雙第7種子的「麟洋配」今天率先開胡，目前排名最高的寶島男雙組合以21：13、21：17拍下俄羅斯組合伊萬諾夫／索松諾夫，廖蘇配也以21：16、21：18解決英格蘭組合，順利晉級16強。

東京奧運羽球積分統計成績到今年4月30日，雙打將取16組選手獲得資格，不過雙打同項目想要兩組同國選手一起攜手晉級，兩組排名都必須在前8位，否則一國只能有一組選手取得東奧資格。

男雙是中華羽將最有機會兩組選手一同出征的項目，目前「麟洋配」王齊麟／李洋排第9位，廖敏竣／蘇敬恒排13、「羊肉爐」組合楊博涵／盧敬堯排18，李洋說：「如果能夠達成，那當然是很棒的成績！畢竟之前台灣羽球沒有同一個項目參加兩組的盛況。」

李洋和王齊麟去年初才合拍四處征戰，當時第一場比賽就在超級300系列的西班牙名人賽摘冠，今年賽季改從超級500系列出發，他笑說：「現在真的有倒數的感覺，但也因為資格還沒確定前，不敢鬆懈。」

女雙奧運排名暫居24的許雅晴／胡綾芳，新賽季首戰演出逆轉勝，以15：21、21：14、21：19拍下丹麥對手，成第一組晉級女雙16強的台將組合。