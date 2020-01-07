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田徑／傷好6成 向俊賢不放棄東奧夢

2020-01-07 20:08聯合報 記者曾思儒／台北即時報導

去年8月日本移地訓練意外傷到跟腱，讓我國跳高好手向俊賢暫離賽場，今天他現身贊助品牌亞瑟士的「復刻東京系列」發表會，透露身體狀況恢復約6成，希望2月4日亞洲室內田徑錦標賽前能持續好轉，為奧運積分繼續努力。

向俊賢2015年全運會跳出2公尺29的全國新猷，一舉拿到里約奧運門票，東京奧運資格雖提升到2公尺33，外號「阿寶」的向俊賢認為直接達標雖有難度，但東奧也可透過積分拿到資格，連兩屆叩關奧運並非不可能。

選手就怕傷來磨，這也是向俊賢目前問題，「基本上6月後就沒比賽了，對賽場有種陌生感，太久沒接觸緊張的氣氛，2月的室內賽就是去適應比賽的高強度，先恢復些水準。」他2020年第一站從南京的亞洲室內田徑錦標賽出發，先設定2公尺20的初階段目標，希望能驗證冬季訓練成果。

向俊賢笑說，改用積分制後，奧運感覺「不是那麼遙遠的距離」，不過目前自己排名67位，是有點「尷尬」的位置，希望能有連續3場穩定表現，排名若能擠身20到25位，前進東京機會更高。

他自評目前身體狀況只恢復到6成，「練到一定程度，還是會不舒服。」不過比賽不等人，今年農曆年中華田徑隊將放6天假，天數是向俊賢進入國訓後「史上最長」，不過他為準備亞洲室內田徑賽，打算提早回歸訓練，找回熟悉的飛翔感覺。

今天「阿寶」只擔任觀眾，欣賞學弟鄭博宇、魏泰陞演繹全新紅白相間的Retro Tokyo系列，手長腳長的他自嘲平常連助跑都會「卡卡」，走台步可能障礙更大，但未來若有機會也樂意嘗試，增加不同經驗。

向俊賢出席亞瑟士復刻東京發表會。記者侯永全／攝影
向俊賢出席亞瑟士復刻東京發表會。記者侯永全／攝影
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田徑全運會里約奧運

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