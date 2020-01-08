NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

新英格蘭愛國者隊上周末驚爆敗給田納西泰坦隊後，接下來的職業美足新聞也跟著急轉直下，火熱的季後賽事反而變成配角，焦點反而聚集在愛國者隊天王四分衛布雷迪(Tom Brady)未來動向維何？馬上成為自由球員的他，是退休？轉隊？還是留在新英格蘭再創「球瑞」金氏世界紀錄？

美國這幾天包含NBA、NCAA各種層級的籃球賽還在打，但是各種媒體根本沒什麼關心，所有的美國主流體育新聞網大約七成都在關心進入季後賽的職業美足(NFL)賽事，但更美足中更關心的是布雷迪(Tom Brady)到底是走還是留。離去代表愛國者隊進入重建，留下則代表延遲重建。

愛國者(深色球衣)在NFL美國聯會外卡戰中以13：20敗給泰坦人，愛國者是上屆超級盃冠軍，但本季在例行賽最後一戰意外敗給海豚，只能與泰坦進行外卡戰。 美聯社 分享 facebook

現年42歲的布雷迪不但是愛國者隊目前最年邁的球員，也是整個聯盟最資深、最老的四分衛，若按照年齡來算，除了一兩名踢球員外，就數布雷迪最老，巧的是目前在整個美足聯盟中前三老的四分衛在上周末的季後賽第一輪都出席了，除布雷迪之外，還有紐奧良聖徒隊的布里斯(Drew Breess)和費城老鷹隊的替補四分衛麥考恩(Josh McCown)，最巧的是上述三名傳球員在同一周末都輸掉球賽，因此到底年齡和表現有沒有關係？或多或少。

布雷迪是全世界最具有影響力的運動員之一，他的家庭、收入、在場上的偉大功績、場外的情史都動見觀瞻。史上打過最多次超級盃的四分衛(九次)、拿下最多次超級盃冠軍的四分衛(六次)、得過最多次超級盃MVP(四次)都是他。更不要談超過百項的各種傳球、達陣和進攻紀錄。按理來說，即使是這一刻退休，布雷迪也無任何遺憾了，但很可惜這些對他來說還不夠。

大約在去年此時，布雷迪奪得第53屆超級盃冠軍時，41歲的他發下豪語，他要打到45歲才願意退，當時的豪語和心願依舊在，但情境與氣氛經過一年的變化，加上周末有點莫名其妙的敗給不起眼的田納西，讓布雷迪和愛國者隊的延壽計畫發生很突然的變化。

儘管布雷迪(12號持球者)過去有無數的豐功偉業，但他今年已經42歲，在泰坦人強力壓迫下，在下半場完全無法幫助球隊得到任何分數。 美聯社 分享 facebook

愛國者隊上周末敗戰，除了被泰坦隊的跑陣卡住、擾壞了新英格蘭的進攻節奏之外，主要原因就是該隊不論是在進攻或防守都似乎有些使不上力的感覺。愛國者隊的進攻跑陣和傳球都以布雷迪為中心樞紐，愛國者隊在經過11月上旬的一周輪休後，一連打了七周沒休息，本希望在進入季後賽第一周有一個喘息的機會，沒想到在正規季賽的最後一場意外敗給邁阿密海豚隊，而落為外卡資格，在休息不充分的情況下，在上周末意外敗給田納西。

愛國者隊的球員平均年齡是27歲，看似是年輕，但在美足聯盟是最年老的一隊，第二老的是費城老鷹隊26.6歲，最幼齒年輕的兩隊分別是坦帕灣海盜隊25.4與海豚隊25.2歲。經過這一敗，本來毫無懸念要續簽布雷迪的愛國者隊，這下有遲疑的內心吶喊。

目前看來布雷迪要留在新英格蘭的機率還是有六成的機會，但有幾個要素需要考量：

第一、要確立決定權在誰？是愛國者隊的老闆卡夫特(Robert Kraft)還是布雷迪自己，這是最難的一題，一個是負責開支票的人，另一個是如天神級的偉大美足球員，兩人都認為決定權在自己。

第二、教練畢力契克(Bill Belichick)的態度，按理來說，畢教練和布雷迪師徒攜手合作快20年，兩人唇齒相依、手足並聯，沒有分開的道理，畢力契克理應要說服球隊挽留續約布雷迪。但經過上周末的一敗，不光是教練團，還包含整個愛國者隊管理階層開始考慮，未來的日子是更好？還是更壞？

愛國者總教練畢力契克(左)與布雷迪(中)還會再繼續合作拚下一個球季嗎？恐怕要由球隊高層來決定。 美聯社 分享 facebook

第三、是重建？還是在有布雷迪為核心的情況下再拚一兩年？然後呢？之所以會認為布雷迪還是非常有可能的續約一年，是因為目前的愛國者隊沒有像樣的四分衛可以接棒，曾經有一位非常好的義大利裔帥哥葛瓦波羅(Jimmy Garoppolo)可以接班，但兩年前他在愛國者隊等不及了，被交易至舊金山四九人隊，目前發展的不錯。愛國者隊錯失了一次重建換血的機會，但是新英格蘭在那兩年裡兩次打進超級盃、一次奪下冠軍盃，若當時進行重建，情況會是怎樣又不得而知。

目前看來布雷迪暫時不會退休，但是是否繼續留在新英格蘭還不是完全確定。若留下來，依照愛國者隊目前的體質，在接球員和防守隊中的空防(secondary)位置如角衛和安全衛等都需要加強，最重要的是該隊在三個多月後的選秀會上第一輪第23順位上，肯定是要選一名好的四分衛來作為未來建軍基礎。

因為根據上周末愛國者隊的表現，畢力契克與布雷迪的偉大時代已近尾聲，愛國者隊20年的精采勝利連續劇也差不多剩最後一兩齣。重建應該就從2020年球季慢慢開始打基礎了。