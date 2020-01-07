排球／不敵亞洲霸主伊朗 中華男排明尬大陸拚開胡

2020年東京奧運男排亞洲資格賽，7日中國大陸江門市點燃戰火。中華男排首戰碰上勁敵亞錦賽冠軍伊朗，中華隊16：25、17：25、14：25遭直落三，明日晚間迎戰地主大陸，尋求近期對戰大陸二連勝。

為爭奪唯一一張亞洲區東奧門票，中華隊旅日四好手「黑狗」陳建禎、「雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰以及張育陞全到齊，賽前一周做最後磨合調整。

中華隊預賽與伊朗、地主大陸以及哈薩克同組，中華隊去年亞錦賽相隔22年擊敗大陸，小組賽也鎖定大陸、哈薩克，力拚分組前二晉級四強機會。

7日面對亞洲排壇霸主伊朗，中華隊派出陳建禎、劉鴻敏、王明浚等班底先發，開賽與伊朗隊比分互咬，但伊朗技術暫停後找回節奏，以身高優勢連續高壓強攻，讓中華隊難以招架，首局16：25丟失。

次局起中華隊頻頻走馬換將，詹旻翰、李佳軒、林宜暉等年輕球員上場，第三局效力日本北海道VOREAS的19歲張育昇也打出不錯表現，可惜中華隊失誤過多，伊朗隊趁勝追擊，局末打出7：2攻勢，讓中華隊最終16：25、17：25、14：25告負。

中華隊明日晚間8點對地主，去年亞錦賽中華隊曾4局力克大陸，明日尋求複製劇本，力拚開胡，9日下午4時迎戰哈薩克。