大馬羽賽／周天成、王子維接棒出賽 戴資穎晚場登場

我國羽球「一哥」周天成、「一姊」戴資穎和「羽球王子」王子維等，本周都從BWF超級500系列的馬來西亞名人賽展開2020年賽季，明天全面展開的會內賽都將出場，周天成和王子維將在第2球場接棒上陣，小戴和大陸對手張藝曼的比賽排在壓軸場，不早於晚上7點15分上場。

馬來西亞名人賽總獎金40萬美元，是BWF今年第一站，中華羽球隊全員出動，不過今天會外賽包括女單白馭珀和混雙楊博軒／胡綾芳都沒能突圍，僅男雙林家佑／楊明哲拿到會內門票。

今天除會外賽還有部分男雙和女雙的會內賽程，明天5項賽事全面登場，小天預計明天下午2點45分碰印度好手斯里坎，接續就換王子維登場挑戰大陸好手石宇奇。

小天目前奧運排名和世界排名都居第2，世界排名15的王子維奧運排名第8，若截止前的奧運排名都能在前16位，就能攜手前進東京；小戴去年底雖將「世界球后」寶座讓給大陸好手陳雨菲，不過兩者世界積分只差1090分，小戴的奧運排名也居第2位。

東京奧運羽球積分統計成績到今年4月30日，將取單打38名、雙打各16組前進東京，不過雙打同項目想要兩組同國選手一起攜手，兩組排名都必須在前8位，否則一國只能有一組選手取得東奧資格。