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跆拳道／降體重駕輕就熟 蘇柏亞拚東奧資格

2020-01-07 17:23聯合報 記者曾思儒／台北即時報導

黃鈺仁（左）和蘇柏亞
黃鈺仁（左）和蘇柏亞
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2019年雅加達亞運踢下中華跆拳道隊唯一金牌，去年拿坡里世大運再摘下女子53公斤級金牌，跆拳道女將蘇柏亞確定挑戰東京奧運女子49公斤級，去年10月全運會踢下53公斤級金牌後就開始降體重，現在對控制身形駕輕就熟，目標先在18日的中華隊決選出線，4月再到大陸無錫的亞洲區資格賽拚奧運資格。

蘇柏亞原本的53公斤級並非奧運項目，要向上挑戰57公斤級或是降體重比49公斤級，去年就一直評估；她去年9月日本千葉大獎賽、10月保加利亞索菲亞大獎賽都踢57公斤級，但現已確定參加49公斤級。

身高170公分的她笑說：「之前擔心降不下來，過程是滿辛苦，但有找到訣竅。」她透露自己沒特別到處處忌口，但有減少食量，也會隨時注意自己體重變化，且全運會前就有嘗試過降體重，有了之前經驗，這次算是駕輕就熟，「調整心態比較困難，不過身邊的人都很支持我，他們是我很大的鼓勵。」

黃鈺仁原本是最有機會直接以奧運積分排名取得東奧門票的跆拳道選手，但他去年初動刀治療右膝半月板舊疾，最終在年底結算時沒能擠身前6名，唯一機會剩下4月10日和11日無錫舉行的亞洲區資格賽。

今天和蘇柏亞一同為贊助品牌「復刻東京系列」獻出走秀初體驗的黃鈺仁強調，奧運金牌一直是自己夢想和目標，但奧運前的最大課題是調整好心態，「之前大獎賽，我太想要（好成績），變成太緊張，比賽時都不是我了，這是自己給自己的壓力，所以決選就先正常打，不想太多。」

蘇柏亞跆拳道全運會

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