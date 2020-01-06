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排球／東奧資格賽明燃戰火 中華男排首戰伊朗

2020-01-06 19:53聯合報 記者林宋以情／即時報導

2020東京奧運男、女排亞洲區資格賽，明日將在中國大陸廣東、泰國呵叻兩地開打。中華男排隊昨天抵達廣東江門市，明天小組賽首戰碰上伊朗隊，「戰神」王明浚期盼球隊發揮速度優勢，旗開得勝。

中華男排12月中赴斯洛維尼亞進行為期11天移訓，與當地俱樂部切磋，為奧運資格賽備戰，而四位旅日好手「黑狗」陳建禎、「雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰以及張育陞也在上個月底返台，回到國訓中心做最後階段整合衝刺。

男排亞洲區資格賽共八隊與賽，中華隊與伊朗、地主大陸、哈薩克同組，分組前二晉級四強淘汰賽，爭取唯一一張奧運門票。

中華隊去年德黑蘭亞錦賽就曾與伊朗、大陸交手，當時八強淘汰賽不敵伊朗無緣追平隊史最佳四強，不過排名賽4局擊敗大陸，締造22年來亞錦賽最佳成績。

中華隊今日也到比賽場館江門體育中心練習，適應場地，該場館落成不到兩年，可容納8500個座位，王明浚指出場地空間感猶待調適，「場地大球速看起來會很慢，也不好打，需要適應一下。」首戰碰上亞錦賽冠軍隊伊朗，王明浚盼團隊發揮速度優勢，發球與接發球同樣關鍵。

中華隊由塞爾維亞籍教頭布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）領軍，教練團林豐慶、江天祐、艾希莫夫（Milos Acimovic）、曾永安。球員戴儒謙、劉佳昌、劉鴻敏、陳建禎、高偉誠、詹旻翰、劉鴻杰、林宜暉、顏振富、張育陞、吳宗軒、王明浚、李佳軒、張昀亮。

女排共七隊同樣爭奪僅有的一張奧運門票，中華隊7日對地主泰國，8日對澳洲，取分組前二進四強。

教練團黑葛原浩二、鄭名峰、林雍順、洪鎧蔚、陳子毅，14人名單：謝苡縥、劉煜淳、黃芯瑜、曾琬羚、陳姿雅、陳昱潔、温以勤、黃瀞萱、張瓈文、蔡幼群、林書荷、張秝芸、賴湘程、羅儀璟。

中華男排昨日出發並抵達江門市，備戰明日登場的東奧亞洲區資格賽。圖／王明浚提供
中華男排昨日出發並抵達江門市，備戰明日登場的東奧亞洲區資格賽。圖／王明浚提供
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