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布里斯本網賽／新賽季出師不利 詹家姊妹吞敗

2020-01-06 14:29中央社 台北6日電

詹詠然（右）和妹妹詹皓晴。 圖／劉雪貞提供（資料照）
詹詠然（右）和妹妹詹皓晴。 圖／劉雪貞提供（資料照）
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台灣網球雙打姊妹花詹詠然詹皓晴新年首場賽事從布里斯本女網賽出發，今天女雙首輪歷經超級搶十，仍以7比10不敵捷克的普里斯科娃與克羅埃西亞女將薇琪克組成的聯軍。

詹詠然與詹皓晴今年同樣選擇在澳洲舉行的布里斯本女網賽作為首站，去年兩人曾聯手拿下亞軍，這次則名列大會第3種子，可惜未能複製去年闖進決賽的劇本，首輪就遭到淘汰。

詹詠然與詹皓晴今天首輪迎戰捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）與克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic）組成的歐洲聯軍，開賽陷入苦戰，雙方一路僵持至3比3時，詹家姊妹盤末發球局連續失守，以3比6丟掉首盤。

詹家姊妹次盤重振旗鼓，挺過盤中互破亂流後，第2盤以6比3扳回一城。

決勝盤超級搶十階段，詹家姊妹在取得2比0領先後連丟4分，雖然急起直追，一度追成7比8，但未能再下一城，最終以7比10吞敗。

除了詹家姊妹外，台灣網球一姐謝淑薇這次在布里斯本女網賽則是單、雙打並進，雙打繼續與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）攜手，並榮膺頭號種子。

謝淑薇女單首輪對手將是世界排名第26的愛沙尼亞女將孔塔薇特（Anett Kontaveit），過去2度交手，都吞下敗仗，女雙首戰則將出戰地主組合韓天遇與桑德斯（Storm Sanders）。

詹皓晴詹詠然謝淑薇

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