親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑

美伊「戰爭迷霧」：伊拉克表決驅逐美軍，真的嗎？

軍方不滿黑鷹黑盒子判讀外洩？ 運安會：沒有人來關切

運動筆記嘉義半程馬拉松 嘉義國際管樂節新年曙光
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA今日最佳助攻- Kentavious Caldwell-Pope (1月6日)今日最佳灌籃- Anfernee Simons (1月6日)

WOTD-ETD格鬥賽 12日上午11時台北紅館登場

2020-01-06 13:03聯合新聞網 綜合報導

尤凱文(左)。 主辦單位提供
尤凱文(左)。 主辦單位提供
分享
台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD），本週一月十二日將在台北紅館進行WOTD-ETD第三站賽事。從早上十一點開戰，將有業餘綜合格鬥、業餘鐵籠踢拳、武跆王和格鬥王。

關注度最高的『格鬥王』大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手，黃證愷對上尤凱文。黃證愷大學時期從籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、柔術和綜合格鬥，其中在柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名！尤凱文不只是柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍，在先前的業餘積分賽將各專項融合發揮淋漓盡致，展現全面技術，目前是中量級排名第一。兩位高手先前就在世大運散打選拔交戰過，三次都是尤凱文奪下勝利，這次在『格鬥王』狹路相逢，在有地板技的綜合格鬥規則中一較高下，黃證愷是否可以發揮柔術專長扳回一城？

接下來，高人氣選手「暴風小子」青柳克明臨危授命迎戰曾拿下菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手Roque Mana-ay Jr。在WOTD-ETD02吞下敗戰後，擅長寢技的青柳克明在技術上，特別請拳擊教練雕琢拳的部分。面對Roque Mana-ay Jr，青柳也做足了抗摔和反擊的訓練。兩位的對戰在賽前兩週才緊急敲定，青柳除了希望表現「任何對手、任何時刻、任何地點」的強悍精神之外，也期待讓大家看到他的成長。

最後一場主賽，『影子』吳仲凱將會面對韓國選手金性旼。吳仲凱拿下WOTD-ETD02的勝利之後就留在台灣備賽，與台灣最頂尖的選手們一起訓練。相較於在美國，吳仲凱有更多體重相仿的訓練夥伴，也減少了訓練的風險。再加上台灣的訓練場地有鐵籠可以備賽，對於鐵籠邊的纏鬥技術變得更加成熟。目前吳仲凱在WOTD已經擊敗過日本、菲律賓選手維持不敗戰績。面對來勢洶洶、擁有極真空手道黑帶的韓國選手金性旼，吳仲凱是否能擋下這波寒流

韓國菲律賓寒流世大運品牌
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

網球／澳洲球后抗野火 芭蒂捐出布里斯本獎金

2020-01-06 11:43

足球／豎立不到3個月 瑞典戰神銅像被球迷砍倒

2020-01-06 09:42

布里斯本網賽／新賽季出師不利 詹家姊妹吞敗

2020-01-06 14:29

網球／和碧昂絲見面 大坂直美：錢的味道

2020-01-06 14:25

NFL／愛國者外卡戰出局 布雷迪時代終結？

2020-01-06 13:30

國訓中心東部訓練基地揭牌 中華游泳隊進駐

2020-01-06 13:21

澳網／野火狂燒 小約：開打日該延期

2020-01-06 00:19

網球／澳洲野火燒不停 約克維奇：澳網該考慮延期

2020-01-05 13:34

西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

2020-01-05 12:34

ATP盃／為澳洲落淚 壞小子：有些事比網球重要

2020-01-04 17:10

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／破隊史大三元紀錄仍輸球 唐西奇：是我搞砸了

2020-01-05 16:13

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

2020-01-05 15:50

NBA／聆聽庫茲瑪交易報價 傳湖人願持開放態度

2020-01-06 10:18

NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷勝尼克

2020-01-06 08:27

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

2020-01-05 14:40

NBA／場上脫序釀內部風暴？勒夫：我愛隊友

2020-01-06 10:09

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07

中職／王勝偉想拚300盜 比林智勝拚300轟難

2020-01-05 17:54

中職／周董、大師兄都38歲了 新球季拚一堆紀錄

2020-01-05 15:58

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

NBA／爆冷遭巫師擊落 金塊主帥：令人尷尬的比賽

2020-01-05 16:47

中職／桃園開幕戰賺票房 猿對戰兄弟卻吃虧

2020-01-05 16:48

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

NBA／右髕骨應力性骨折 卡明斯基無限期缺賽

2020-01-05 17:35

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

中職／最穩洋投拚百勝 羅力還在等約

2020-01-06 00:12

NBA／輸球贏數據 唐西奇：我搞砸了

2020-01-06 00:07

NBA／卡珍斯練投畫面曝光 本季還有復出機會

2020-01-06 09:45

NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

2020-01-06 10:15

NBA／瑞迪克致勝上籃 鵜鶘客場氣走國王

2020-01-05 16:06

中職／好洋投難尋 月薪兩萬美元起跳已成常態

2020-01-06 00:09

中職／過往全猿主場享優勢 桃園現成洪總魔王關

2020-01-06 08:54

中職／本土投手先發場次破百 難度竟是如此高

2020-01-05 18:41

MLB／不懼一級戰場 亞洲球員聚集美聯東區

2020-01-06 06:50

MLB／沙胖憶生涯 不滿意首K、開心到釀酒人

2020-01-06 11:57

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

日職／坂本勇人兩千安倒數 可望史上最年輕入列

2020-01-05 21:50

ABL／先發五人得分上雙 夢想家逆轉騰飛之獅止連敗

2020-01-05 17:40

NBA／奈皮爾連4場飆分 灰狼末節力壓騎士

2020-01-06 11:27

爆米花／錯愕台壽保解散 李盈南：業餘是好跳板

2020-01-05 17:31

足球／豎立不到3個月 瑞典戰神銅像被球迷砍倒

2020-01-06 09:42

SBL／台啤擊潰九太「全本土」9勝續站龍頭

2020-01-05 21:46

青少棒／巨人盃日本隊火力全開 冠軍賽扣倒北市重慶

2020-01-05 21:40

NBA／布克飆40分無用 灰熊本季首度背靠背連勝

2020-01-06 13:13

NFL／愛國者外卡戰出局 布雷迪時代終結？

2020-01-06 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top