WOTD-ETD格鬥賽 12日上午11時台北紅館登場

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尤凱文(左)。 主辦單位提供 分享 facebook 台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD），本週一月十二日將在台北紅館進行WOTD-ETD第三站賽事。從早上十一點開戰，將有業餘綜合格鬥、業餘鐵籠踢拳、武跆王和格鬥王。

關注度最高的『格鬥王』大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手，黃證愷對上尤凱文。黃證愷大學時期從籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、柔術和綜合格鬥，其中在柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名！尤凱文不只是柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍，在先前的業餘積分賽將各專項融合發揮淋漓盡致，展現全面技術，目前是中量級排名第一。兩位高手先前就在世大運散打選拔交戰過，三次都是尤凱文奪下勝利，這次在『格鬥王』狹路相逢，在有地板技的綜合格鬥規則中一較高下，黃證愷是否可以發揮柔術專長扳回一城？

接下來，高人氣選手「暴風小子」青柳克明臨危授命迎戰曾拿下菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手Roque Mana-ay Jr。在WOTD-ETD02吞下敗戰後，擅長寢技的青柳克明在技術上，特別請拳擊教練雕琢拳的部分。面對Roque Mana-ay Jr，青柳也做足了抗摔和反擊的訓練。兩位的對戰在賽前兩週才緊急敲定，青柳除了希望表現「任何對手、任何時刻、任何地點」的強悍精神之外，也期待讓大家看到他的成長。

最後一場主賽，『影子』吳仲凱將會面對韓國選手金性旼。吳仲凱拿下WOTD-ETD02的勝利之後就留在台灣備賽，與台灣最頂尖的選手們一起訓練。相較於在美國，吳仲凱有更多體重相仿的訓練夥伴，也減少了訓練的風險。再加上台灣的訓練場地有鐵籠可以備賽，對於鐵籠邊的纏鬥技術變得更加成熟。目前吳仲凱在WOTD已經擊敗過日本、菲律賓選手維持不敗戰績。面對來勢洶洶、擁有極真空手道黑帶的韓國選手金性旼，吳仲凱是否能擋下這波寒流？