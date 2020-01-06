網球／澳洲球后抗野火 芭蒂捐出布里斯本獎金

芭蒂。 歐新社 分享 facebook 澳洲野火延燒，來自澳洲昆士蘭省的女網「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）本周宣布，將捐出本周在布里斯本女網賽獲得的賽事獎金，幫助受野火影響的地區重建。

早在去年11月出征聯邦盃時，芭蒂在飛機上就看到零星野火，不料火勢持續蔓延，在布里斯本展開賽季的她表示，情勢真的很險峻，「對我來說，野火在兩至三個月前就開始了，我們必須謹記，野火會持續很長一段時間，甚至橫跨整個國家。」

她回憶說，一開始是在飛回家的旅程上看到野火，當時東岸已經有些煙和火竄出，「顯然那時還不是最嚴重的時刻，現在這已經不只是野火，同時影響澳洲人民的生命和家園。」

澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在上周已宣布，這個月只要發出一記「愛司」就會捐出200澳幣作為野火重建善款；現在芭蒂在迎接新賽季第一站前也跟進；她是布里斯本頭號種子，首輪輪空，代表至少有2萬美元的獎金入袋，若最終能奪冠，將可獲得26萬6千美元（約台幣807萬元）獎金。

今年第一場大滿貫澳網將於20日開戰，大會也將在15日舉行慈善活動，為野火募集善款。

尋求澳網連霸的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）日前也提到，澳網大會必要時該考慮延後澳網時程，避免選手受空汙影響，芭蒂也附和說，多數球員都會同意，和安全性相比，澳網時程並非最重要的事情。