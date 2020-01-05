親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

結局比電影更精彩！陸女遇網戀被騙129萬 騙徒後來竟愛上她

中職／再披樂天球衣 「雙冠王」洋投李茲續留

運動筆記我的初馬旅程，化不可能為可能2020元旦馬。47跑者與好友相聚的日子
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事精華- 灰熊 vs. 快艇 (1月5日)精彩演出- Luka Doncic 大三元 (1月5日)

網球／澳洲野火燒不停 約克維奇：澳網該考慮延期

2020-01-05 13:34聯合報 記者曾思儒／即時報導

澳洲野火燒不停。美聯社
澳洲野火燒不停。美聯社
分享
澳洲野火持續延燒，至少造成23人死、1500住宅遭祝融吞噬，雪梨、墨爾本和首都坎培拉也面臨空汙問題，塞爾維亞前「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）提出顧慮，他認為有關當局該考慮，若野火狀況仍難解，今年澳網開打日期該延後舉行。

小約去年打下澳網史無前例第7冠，今年要挑戰衛冕及生涯第17座大滿貫，但澳洲野火問題成當務之急，人在布里斯本參加首屆ATP盃的小約直言，將20日開打的澳網延後該是考慮方向，「但我相信這或許是最後一個選項，我認為他們會盡一切可能別讓比賽延期，但若持續下去，狀態會影響到球員健康，我認為他們絕對該考慮到這一點。」

身為ATP球員理事會主席，小約表示，若是野火狀況愈趨嚴重，理事會當然會針對這件議題討論，不過這和之前中國大陸的空汙問題又完全不同，自己過去並沒類似經驗，只盼野火盡快熄滅。

小約在ATP盃擊敗的南非長人安德森（Kevin Anderson）也說，球員之間都有討論澳洲野火問題，大家都很遺憾天災造成許多損失和傷亡，同時也要開始思考空氣狀況是否會影響個人健康。

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）已發起捐款活動，他宣布這個月每發出一記「愛司」，就要捐出200澳幣（約4200台幣）幫助受野火影響的地區重建，不過他今天因背部不適，退出和加拿大隊的比賽。

澳洲野火燒不停。美聯社
澳洲野火燒不停。美聯社
分享

澳網Novak Djokovic

延伸閱讀

澳洲野火失控！最壞的情況還沒到…

網球／ATP盃、台維斯盃時間太近 兩天王喊合...

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

2020-01-05 12:34

ATP盃／為澳洲落淚 壞小子：有些事比網球重要

2020-01-04 17:10

網球／野火燒不盡 澳洲「壞小子」為家鄉募款

2020-01-03 18:46

網球／澳洲野火燒不停 坎培拉網賽換地進行

2020-01-03 17:25

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

熱門文章

NBA／哈沃德、卡盧索獲高票 AD喊讓全隊入選

2020-01-04 14:59

NBA／飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

2020-01-04 15:59

NBA／戰老東家再飆破40分 AD率湖人輕取鵜鶘

2020-01-04 14:40

NBA／手推裁判？湯瑪斯只打88秒就被趕出場

2020-01-04 14:55

NBA／卡特生涯橫跨4個十年 史上第一人

2020-01-05 10:29

NBA／首返湖人主場 英格倫：夢想成真之地

2020-01-04 14:14

NBA／喬治缺陣遭痛擊 灰熊寫助攻新猷

2020-01-05 09:20

NBA／情緒失控飆隊友與總管 勒夫貼小丑劇照表心情

2020-01-05 10:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top