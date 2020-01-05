網球／澳洲野火燒不停 約克維奇：澳網該考慮延期

澳洲野火燒不停。美聯社 分享 facebook 澳洲野火持續延燒，至少造成23人死、1500住宅遭祝融吞噬，雪梨、墨爾本和首都坎培拉也面臨空汙問題，塞爾維亞前「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）提出顧慮，他認為有關當局該考慮，若野火狀況仍難解，今年澳網開打日期該延後舉行。

小約去年打下澳網史無前例第7冠，今年要挑戰衛冕及生涯第17座大滿貫，但澳洲野火問題成當務之急，人在布里斯本參加首屆ATP盃的小約直言，將20日開打的澳網延後該是考慮方向，「但我相信這或許是最後一個選項，我認為他們會盡一切可能別讓比賽延期，但若持續下去，狀態會影響到球員健康，我認為他們絕對該考慮到這一點。」

身為ATP球員理事會主席，小約表示，若是野火狀況愈趨嚴重，理事會當然會針對這件議題討論，不過這和之前中國大陸的空汙問題又完全不同，自己過去並沒類似經驗，只盼野火盡快熄滅。

小約在ATP盃擊敗的南非長人安德森（Kevin Anderson）也說，球員之間都有討論澳洲野火問題，大家都很遺憾天災造成許多損失和傷亡，同時也要開始思考空氣狀況是否會影響個人健康。