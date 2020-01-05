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西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

2020-01-05 12:34聯合報 記者吳敏欣／即時報導

武磊。 新華社(資料照)
武磊。 新華社(資料照)
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西甲龍頭巴塞隆納今天在聯賽第19輪遭到吊車尾的西班牙人以2：2逼和，讓他們踢到鐵板的，是來自大陸的武磊，他在第88分鐘偏射破門，寫下大陸第一位對巴薩進球的歷史新頁。

西班牙人在上半場握有1：0領先，下半場卻讓巴塞隆納在10分鐘內連進兩球，先是蘇亞雷斯（Luis Suarez）第50分鐘扳回一城，比達爾（Arturo Vidal）第59分鐘頭錘反超。

巴塞隆納中場德容（Frenkie de Jong）第75分鐘犯規，兩黃換一紅提前退場，少踢一人情況下給了西班牙人反攻契機，第74分鐘才替補出賽的武磊，第88分鐘和隊友配合，跑位突破巴薩防線，在禁區右側瞄準側網射門，助西班牙人攻進追平得一球，也換來珍貴的一分積分。

28歲的武磊挾帶中超聯賽進球王的名號，去年初加盟西班牙人，並成為第一位在西甲聯賽破門的大陸球員，上賽季共收獲三球，今天是他本季第一顆西甲入球，從強敵巴塞隆納手中，替西班牙人立下大功。

因武磊的一球，巴塞隆納瞬間失去兩分積分，目前和死對頭皇家馬德里在榜上同取40分，靠著淨勝球優勢才保住龍頭，而拿到本季第二勝的西班牙人，11分積分仍在西甲20支隊伍中墊底，短時間難以逃離降級區。

巴塞隆納西甲皇家馬德里

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