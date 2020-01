西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

武磊。 新華社(資料照) 分享 facebook 西甲龍頭巴塞隆納今天在聯賽第19輪遭到吊車尾的西班牙人以2:2逼和,讓他們踢到鐵板的,是來自大陸的武磊,他在第88分鐘偏射破門,寫下大陸第一位對巴薩進球的歷史新頁。

西班牙人在上半場握有1:0領先,下半場卻讓巴塞隆納在10分鐘內連進兩球,先是蘇亞雷斯(Luis Suarez)第50分鐘扳回一城,比達爾(Arturo Vidal)第59分鐘頭錘反超。

巴塞隆納中場德容(Frenkie de Jong)第75分鐘犯規,兩黃換一紅提前退場,少踢一人情況下給了西班牙人反攻契機,第74分鐘才替補出賽的武磊,第88分鐘和隊友配合,跑位突破巴薩防線,在禁區右側瞄準側網射門,助西班牙人攻進追平得一球,也換來珍貴的一分積分。

1 - Wu Lei is the first Chinese player to score vs @FCBarcelona in all competitions ever. Historic @RCDEspanyol #Derby #EspanyolBarca pic.twitter.com/bZSyfn8bGz

28歲的武磊挾帶中超聯賽進球王的名號,去年初加盟西班牙人,並成為第一位在西甲聯賽破門的大陸球員,上賽季共收獲三球,今天是他本季第一顆西甲入球,從強敵巴塞隆納手中,替西班牙人立下大功。

因武磊的一球,巴塞隆納瞬間失去兩分積分,目前和死對頭皇家馬德里在榜上同取40分,靠著淨勝球優勢才保住龍頭,而拿到本季第二勝的西班牙人,11分積分仍在西甲20支隊伍中墊底,短時間難以逃離降級區。

The first Chinese player to score against #Barcelona! Chinese striker #WuLei was the hero as he scored a late equalizing #goal as the side bottom of the Liga Santander drew 2-2 with league leaders and rivals #FCBarcelona on Saturday night. pic.twitter.com/dbhvOlMKf7