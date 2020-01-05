西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納
西甲龍頭巴塞隆納今天在聯賽第19輪遭到吊車尾的西班牙人以2：2逼和，讓他們踢到鐵板的，是來自大陸的武磊，他在第88分鐘偏射破門，寫下大陸第一位對巴薩進球的歷史新頁。
西班牙人在上半場握有1：0領先，下半場卻讓巴塞隆納在10分鐘內連進兩球，先是蘇亞雷斯（Luis Suarez）第50分鐘扳回一城，比達爾（Arturo Vidal）第59分鐘頭錘反超。
巴塞隆納中場德容（Frenkie de Jong）第75分鐘犯規，兩黃換一紅提前退場，少踢一人情況下給了西班牙人反攻契機，第74分鐘才替補出賽的武磊，第88分鐘和隊友配合，跑位突破巴薩防線，在禁區右側瞄準側網射門，助西班牙人攻進追平得一球，也換來珍貴的一分積分。
1 - Wu Lei is the first Chinese player to score vs @FCBarcelona in all competitions ever. Historic@RCDEspanyol #Derby#EspanyolBarca pic.twitter.com/bZSyfn8bGz— OptaJose (@OptaJose) January 4, 2020
28歲的武磊挾帶中超聯賽進球王的名號，去年初加盟西班牙人，並成為第一位在西甲聯賽破門的大陸球員，上賽季共收獲三球，今天是他本季第一顆西甲入球，從強敵巴塞隆納手中，替西班牙人立下大功。
因武磊的一球，巴塞隆納瞬間失去兩分積分，目前和死對頭皇家馬德里在榜上同取40分，靠著淨勝球優勢才保住龍頭，而拿到本季第二勝的西班牙人，11分積分仍在西甲20支隊伍中墊底，短時間難以逃離降級區。
The first Chinese player to score against #Barcelona! Chinese striker #WuLei was the hero as he scored a late equalizing #goal as the side bottom of the Liga Santander drew 2-2 with league leaders and rivals #FCBarcelona on Saturday night. pic.twitter.com/dbhvOlMKf7— Global Times (@globaltimesnews) January 5, 2020
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