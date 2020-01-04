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ATP盃／為澳洲落淚 壞小子：有些事比網球重要

2020-01-04 17:10聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

ATP盃首戰旗開得勝，但基里洛斯賽後談起家鄉不見喜色，反倒不禁激動落淚。 美聯社
ATP盃首戰旗開得勝，但基里洛斯賽後談起家鄉不見喜色，反倒不禁激動落淚。 美聯社
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眼見家鄉遭野火摧殘，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）日前發起每發出記「愛司」（Ace）捐200美元義舉，助家鄉重建，昨日ATP盃首戰旗開得勝，但他賽後談起家鄉不見喜色，反倒不禁激動落淚。

基里洛斯昨日6：4、7：6（4）擊敗德國史卓夫（Jan-Lennard Struff），首戰他就轟出20記愛司，捐出4000美元（約台幣12.1萬元），率澳洲在ATP盃率先開張。

基里洛斯拋磚引玉的義舉吸引多位球星響應，並獲球迷推崇，談到近日祖國遭野火摧殘，家鄉坎佩拉（Canberra）也遭波及，他不禁落淚，「有些事比網球重要。我不在乎那些讚美，身為運動員應善用這平台。有毒空氣現在正蔓延全世界，這令人難過。」

目前包括澳洲小將德米納爾（Alex de Minaur）、米爾曼（John Millman），以及前大滿貫賽冠軍澳洲傳奇史托瑟（Samantha Stosur）都響應此活動。

目前效力澳洲NBL臥龍崗老鷹隊（Illawarra Hawks），鮑爾（Lonzo Ball）家小弟拉梅羅（LaMelo Ball）將捐出一個月月薪，幫助受災戶重建家園。拉梅羅說：「見到南澳洲發生這種情況十分不捨，許多人因此流離失所，我的家人教導我應該伸出援手。」

鮑爾老鷹

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