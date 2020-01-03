網球／澳洲野火燒不停 坎培拉網賽換地進行

澳洲野火持續延燒，讓坎培拉網賽主辦方將比賽地點改到班迪戈。 美聯社 分享 facebook

澳洲野火持續延燒，讓坎培拉網賽主辦方表示，難以在這樣的環境下讓比賽順利進行，也迫使他們將比賽地點改到班迪戈。

坎培拉國際網球巡迴賽（Canberra Internationaltennis tournament ），是屬於世界職業網球協會挑戰賽（ATP Challenger ）125級，及國際網球總會世界網球巡迴賽（ITF World Tennis Tour）女子組的比賽，比賽訂在6日全面開打。

但該地區的大火和煙霧瀰漫的環境，逼得主辦單位將比賽搬到維多利亞省（Victoria state）的班迪戈（Bendigo），那是距坎培拉600公里遠的地方。

掌管澳洲首都領地網球（Tennis ACT）的凱裘（Kim Kachel）說：「球員、粉絲、志工、工作人員和相關利益者的健康，是我們一直以來的首要考量。」

「很不幸的，氣象和火災專家做出的最佳建議，就是未來幾天的情況，看起來不像能有任何的比賽。」

這些比賽中有8名世界排名前100名的男子選手參加，包括法國的洪柏特（Ugo Humbert）、義大利老將瑟比（Andreas Seppi）和德國的柯希瑞伯（PhilippKohlschreiber）等人。

大火在澳洲全國各地延燒數週，導致18人喪生，和大規模的撤離，情況預計在在週末會更加惡化。

澳洲網球協會（ Tennis Australia ）主席提列（Craig Tiley）表示，讓比賽移地進行的空前決定，取決於眼前可得最新、最準確的資訊。

他說：「我們一直密切的觀察該地區，特別是新南威爾斯省（New South Wales）、南澳省（SouthAustralia）、維多利亞省野火的狀況，並從當地專家和當局獲取每日更新的資訊。」

「我們知道這場比賽對那些準備澳洲公開賽（Australian Open ）的球員來說有多重要，所以決定將比賽從坎培拉移到班迪戈，以確保他們仍可打這場比賽。」