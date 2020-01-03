回首奧運10年演變 2020東奧有新風貌

2020年東京奧運有許多新風貌。 路透 分享 facebook

美國NBC運動網回顧夏季和冬季奧林匹克運動會過去10年演變，列舉多項革新，包括男女混合項目增加、引進滑板、衝浪、霹靂舞等新興的當代運動，2020年東京奧運有許多新風貌。

過去10年間，冬季奧運的比賽項目明顯增加。2018年平昌冬奧頒出102面金牌，多於8年前－2010年溫哥華冬奧頒出的86面金牌。

夏季奧運方面，在國際奧林匹克委員會（IOC，國際奧會）限制下，2012年倫敦奧運頒出302面金牌，與2008年北京奧運金牌數目相同；2016年里約奧運僅微幅增加到306面金牌。不過今年的東京奧運，金牌數量增加到339面，比賽場次創新高。

此外，夏季奧運跟上冬季奧運引進新潮運動的腳步，2020年有多項第一次登場的新鮮比賽。衝浪、滑板、運動攀登將在2020年東京奧運上首次亮相，越野車也增加了自由式項目。

2024年巴黎奧運，霹靂舞將要入列。霹靂舞在美國流行幾十年，但近幾年才成了國際比賽的焦點，包括2018年的青年奧運會。

團隊運動增加也是趨勢。包括7人制橄欖球在2016年里約奧運首次登場；棒球與壘球2020年重返奧運，同時3對3籃球將第一次在奧運舉行。

從2008年之後增設進入奧運的運動，包括2016年高爾夫、2020年空手道。

另外，為了顧及性別平等與比賽的可看性，男女混合的比賽在過去10年間增加。包括花式滑冰的團體賽、冬季兩項及雪橇的男女混合接力，都在2014年索契冬奧加入比賽項目。2018年平昌冬奧，阿爾卑斯式滑雪引進男女混合的團體賽，冰壺增加混合雙人賽。

夏季奧運也準備加入游泳的男女混合接力。

此外，女性運動項目增加了。女子拳擊2012年在奧運亮相。女子跳台滑雪在多年的爭取後，2014年索契冬奧首次登場。