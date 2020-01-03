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網球／ATP盃、台維斯盃時間太近 納達爾、約克維奇贊成合併

2020-01-03 01:18中央社 布里斯本2日綜合外電報導

納達爾。 歐新社
納達爾。 歐新社
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國際男子網壇2大天王納達爾約克維奇今天異口同聲表示，台維斯盃和世界職業網球協會盃（ATP Cup）這兩個團體賽時間如此接近，沒有必要都舉辦，應可考慮合併。

世界職業網球協會（ATP）主辦的ATP盃首屆比賽明天開打，取代過往澳洲網球公開賽（Australian Open）登場前的數個暖身賽。

台維斯盃（Davis Cup）則是由國際網球總會（ITF）主辦，改版後的台維斯盃6週前才在西班牙馬德里舉行。兩者都是讓選手以國家隊形式打循環賽。

加拿大網球選手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）今天建議，台維斯盃和ATP盃應該合併。他說：「這兩個比賽真的很像，且幾乎接連舉行，所以感覺有點奇怪，好像才打完一場世界錦標賽又接著打另一場世錦賽。」

目前擔任ATP選手委員會（ATP Player Council）主席的約克維奇（Novak Djokovic），今天被問到對沙波瓦洛夫的發言有何看法，他表達贊同。

約克維奇說：「我們需要單一個超級世界盃比賽，不管名稱是什麼。雖然明年還不會成真，但若兩個主辦單位ITF和ATP盡快討論，2022年或許可行。」

約克維奇還表示：「我希望能成真。因為要頂尖選手盡力打好台維斯盃和ATP盃有點難，況且兩賽事相隔僅6週，也的確無助於行銷兩者的價值。」

當今球王納達爾（Rafael Nadal）同樣質疑兩場賽事舉行的時間點。他說：「網球界的兩個世界盃比賽相隔1個月舉行，的確令人困惑。我個人認為，這對於我們的運動並非理想狀況。」

當被問到兩個比賽是否應該合併，納達爾回答：「我認為網球運動值得這麼做。」

台維斯盃納達爾約克維奇

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