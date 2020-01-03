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冬季青奧／ 陳怡安擔任總領隊 自比「新手爸媽」

2020-01-03 00:10聯合報 記者劉肇育／台北報導

第三屆冬季青年奧林匹克運動會中華代表團昨天進行授旗。 圖／中華奧會提供
第三屆冬季青年奧林匹克運動會中華代表團昨天進行授旗。 圖／中華奧會提供
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第三屆冬季青年奧林匹克運動會將於九至廿三日在瑞士洛桑與聖莫里茲兩個城市舉行，今年我國共有十四位選手取得五項運動參賽資格，創下歷屆最多參賽人數，昨天教育部部長潘文忠也親自授旗給代表團總領隊陳怡安，期許帶領我國選手發揮最佳水準、爭取最好成績。

雖然我國地處亞熱帶地區，在客觀條件上要發展冬季競技運動有一定難度，不過潘文忠昨天在授旗典禮上表示，今年我國有十四名選手取得參賽資格，代表著各單項協會、教練與選手都盡了非常大的努力，也希望選手拿出最佳表現，讓世界看見台灣。

這次代表團總領隊由前奧運跆拳道國手陳怡安擔任，對於生涯首度扛下重任，她也以「新手爸媽」自比，「雖然冬季運動與我擅長的領域完全不同，但接觸後發現冬季運動選手真的很辛苦，長年都要在國外訓練，一定要有很大的興趣與熱忱才能堅持，而我們也要成為他們最強力的後援。」

目前就讀屏東內埔農工的楊柏威，去年大半年都在國外移訓，他透露自己是在國三時於師長的推薦下參加冬季運動選拔，並愛上了極具速度感的雪車，「練雪車比較不會痛，拳擊會被打、會痛。」他也是拳擊選手，未來除了不放棄拳擊，也想爭取北京冬奧參賽門票。ＭＯＤ愛爾達將直播這項賽會。

潘文忠直播北京

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