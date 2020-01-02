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冬季青奧／跆拳道跨足冬運 陳怡安接領隊自比新手爸媽

2020-01-02 17:24聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

前跆拳道奧運國手陳怡安（右）接下冬季青年奧運中華代表團領隊一職。記者劉肇育／攝影
前跆拳道奧運國手陳怡安（右）接下冬季青年奧運中華代表團領隊一職。記者劉肇育／攝影
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曾兩度在奧運跆拳道示範賽拿下金牌的我國好手陳怡安，退役後不僅經營事業有成，這次冬季青年奧運會更首度接下領隊工作，她坦言自己就像是一位「新手爸媽」，雖然冬季運動與自己擅長的跆拳道幾乎完全不同，但將會提供選手最完善的服務，讓小將們好好享受這項賽事。

陳怡安過去曾在漢城（首爾）與巴塞隆納奧運，連續兩屆拿下跆拳道示範賽金牌，不過從選手退役後她也多方嘗試，不僅創立手工香皂店引發熱烈迴響，也擔任過記者、主持人等工作，並以「奧運人」的身分分享自身經驗，回饋體壇。

而這次洛桑冬季青年奧運會，陳怡安更是首度嘗試接下總領隊職務，「我也是從青年時期就開始參加奧運，過去我們就是這樣在『爸媽』的呵護下長大，現在我就像是新手爸媽，不只要服務選手，也希望幫助他們解決吃、住、交通、訓練上的所有問題，一起留下人生中最棒的體驗與回憶。」

陳怡安坦言，冬季運動與自己所擅長的跆拳道完全是不同領域，但在接下領隊任務前自己並未有太多想法，只希望把事情做好，讓選手無後顧之憂，「冬季運動選手真的很辛苦，長年都要在國外訓練，一定要有很大的興趣與熱忱才能堅持。」

不過陳怡安也強調在變成「爸媽」後，最擔心的就是選手受傷，「現在的小朋友不需要特別跟他們說什麼，自主性都相當高，我也希望他們能夠享受這個過程，幫助他們全力發揮。」

跆拳道巴塞隆納

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