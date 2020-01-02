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PGA／富邦金控新球季續挺 潘政琮直呼幸運

2020-01-02 17:20聯合報 記者毛琬婷／即時報導

潘政琮新球季將戴上富邦金控Logo球帽征戰PGA舞台。圖／富邦金控提供
潘政琮新球季將戴上富邦金控Logo球帽征戰PGA舞台。圖／富邦金控提供
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延續2015年以來的支持，富邦金控今天宣布將持續力挺台灣高球好手潘政琮，自2020年球季開始，他將戴著富邦金控Logo球帽征戰PGA舞台，富邦金控也將全力支持小潘，成為他拚戰世界的最強力後盾。

潘政琮在去年4月的PGA巡迴賽傳承者盃高球賽勇奪生涯首座PGA冠軍，也是台灣暌違32年的PGA冠軍盃；此外，潘政琮還入選2019年總統盃國際隊，成為台灣第一人，寫下歷史新頁。

富邦金控從2015年開始支持潘政琮，陪伴他從業餘轉戰職業，同時潘政琮熱心社會公益，與集團的品牌精神有志一同，共同為台灣高球與公義努力，是雙方繼續合作的重要基石。

潘政琮近年來致力於培育潛力新秀，去年4月首度以個人名義冠名舉辦「AJGA青少年高爾夫錦標賽」獲得台灣及美國年輕選手們熱情地響應，也在他的邀請之下，富邦金控連續兩年攜手第一社會福利基金會舉辦「讓愛轉動 為你加油」公益球敘活動，號召集團贊助的各項體育好手共襄盛舉。

對此潘政琮直呼幸運，因為從一轉職業開始就有富邦金控做他最強的後盾，讓他能無後顧之憂地在球場上努力，「因為我這麼的幸運，所以回饋社會這件事情，我從一轉職業就開始投入，有多少力量就做多少事。」

潘政琮高爾夫

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