冬季青奧／夏練拳、冬練雪車 楊柏威放眼北京冬奧

第三屆冬季青年奧運會中華代表團今天進行授旗。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

第三屆冬季青年奧運會將於9日至22日在瑞士洛桑與聖莫里茲舉行，今天由教育部部長潘文忠親自為代表團進行授旗，儘管受到國內缺乏雪地訓練環境限制，讓我國冬季運動發展格外艱辛，但來自屏東內埔農工的雪車國手楊柏威也強調，未來希望能夠以參加2022北京冬奧繼續努力。

今年冬季青年奧運我國共有14名選手取得參賽資格，相較於前兩屆分別僅有四名選手取得參賽席次，參賽人數突破歷史新高，而今天代表團也在體育署接受教育部部長潘文忠授旗和頒發加菜金，並鼓勵選手發揮最佳競技水準，爭取最好參賽成績。

潘文忠指出，我國位處亞熱帶區域，對於冬奧參賽選手來說場地有非常大的限制，能夠取得14席參賽資格代表著各單項協會、教練與選手都盡了非常大的努力，「希望所有選手在教練指導下，代表台灣在今年冬季青年奧運展現平時最好潛力，為自己創造更好成績，讓世界各國看到台灣。」

這次青年冬奧國手中有來自我國最南端屏東縣的排灣族雪車好手楊柏威參賽，從國三開始投入冬季運動訓練的他，國中時曾練過田徑五項與跳遠，目前則是內埔農工拳擊隊隊員，談到為何選擇雪車運動時，他表示「速度感」與「比較不會痛」是吸引他的最大原因。

受到國內訓練環境限制，楊柏威透露當時他們在進行選拔時，就是透過裝有車輪的特製車在坡道上進行模擬，讓他感到雪車運動的特殊之處，不過為了進行雪車訓練，他去年有大半年時間都在國外進行移訓，過著夏天練拳、冬天練雪車的日子，「雪車的技術幾乎都是在國外練，回到國內就是練體能，不過練拳擊對於我的協調、體能、爆發力都有很大的幫助。」

楊柏威指出，在這次冬季青年奧運會後將會重新投入拳擊訓練，不過未來他也將放眼2022北京冬季奧運會。