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楊蕙如WTA核銷案 體育署提四聲明、願配合調查

2020-01-02 17:06聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

「卡神」楊蕙如近來捲入WTA台灣網球公開賽核銷案，並遭到質疑可能有「一票兩報」的...
「卡神」楊蕙如近來捲入WTA台灣網球公開賽核銷案，並遭到質疑可能有「一票兩報」的狀況，體育署在今天下午也發出四點聲明。 圖／WTA台灣公開賽提供(資料照)
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「卡神」楊蕙如近來捲入WTA台灣網球公開賽核銷案，並遭到質疑可能有「一票兩報」的狀況，體育署在今天下午也發出四點聲明，強調經費申請都是依照程序進行審查核定後予以補助。

體育署署長高俊雄在今天受訪時指出，當初補助WTA賽事的包括選手獎金以及賽事權利金，而收支結算表也均依規定經會計師簽證，對於北市府要怎麼做，體育署都將會尊重，未來如檢調啟動也會配合。

體育署隨後也針對「補助WTA台灣公開賽」提出四點聲明如下：

一、 體育署長期輔導各單項協會辦理國際體育活動，拓展我國際體育交流活動空間，並藉由主辦國際賽事及國內外收視人口，讓世界看見台灣，逐步打造具有台灣品牌特色及價值的國際賽事，以提升國家競爭力及國際形象。

二、 體育署補助各單項協會主辦國際賽事均訂有相關規定及標準作業流程。相關申請案均依程序進行審查後補助。

三、有關「WTA臺灣公開賽」屬WTA國際巡迴賽等級，為我國有史以來舉辦最高等級WTA賽事，該賽事係由WTA授權APG公司舉辦，自105年由易始股份有限公司取得APG授權後與中華民國網球協會（以下簡稱網協）共同主辦。

四、本案係由網協依「教育部運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點」相關規定提出經費申請，本署依程序進行審查核定後予以補助，補助科目僅包括獎金及權利金，所送收支結算表均依規定經會計師簽證，並提供獎金與權利金之匯款證明等原始憑證，以茲佐證。

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