楊蕙如WTA核銷案 體育署提四聲明、願配合調查

「卡神」楊蕙如近來捲入WTA台灣網球公開賽核銷案，並遭到質疑可能有「一票兩報」的狀況，體育署在今天下午也發出四點聲明。 圖／WTA台灣公開賽提供(資料照) 分享 facebook

「卡神」楊蕙如近來捲入WTA台灣網球公開賽核銷案，並遭到質疑可能有「一票兩報」的狀況，體育署在今天下午也發出四點聲明，強調經費申請都是依照程序進行審查核定後予以補助。

體育署署長高俊雄在今天受訪時指出，當初補助WTA賽事的包括選手獎金以及賽事權利金，而收支結算表也均依規定經會計師簽證，對於北市府要怎麼做，體育署都將會尊重，未來如檢調啟動也會配合。

體育署隨後也針對「補助WTA台灣公開賽」提出四點聲明如下：