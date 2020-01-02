ATP盃／海灘曬肌肉 奧地利隊泡水備戰

雪梨著名的邦代海灘（Bondi Beach）成奧地利隊今天第一個行程，汀恩（Dominic Thiem）為首的隊員在迎接首屆ATP盃前一起享受陽光、沙灘和海水的放鬆時光，休息後再上緊發條，準備周六和克羅埃西亞隊的交鋒。

大方展現上身肌肉線條的汀恩笑說：「這是座很棒的城市，而且我從沒到過邦代海灘，所以我很開心到這，這是開啟賽事很好的方式，讓我們更興奮，迫不及待迎接賽程。」

邦代海灘設有一個全年開放的戶外游泳池，下水前還可以眺望整片海灘，奧地利隊員們也完全享受如此景緻，跳下池前拍下許多照片留影。

汀恩分享，這支奧地利隊和另外23隊最大不同，是成員間幾乎都是孩提時代就相識，從小就建立深厚情誼，「所以我們有很棒的氣氛，有很多歡笑，我們也拍了很多好照片，這完全是該有的方向。」他也提到，大家的訓練也不少，也很期待迎接再上戰場，我們都很想念網球和比賽，很高興新賽季要開始了。」

奧地利由前球王穆斯特（Thomas Muster）擔任隊長，同於E組的對手除克羅埃西亞，還有阿根廷隊和波蘭隊，想擠身8強難度也不低，但他信心滿滿說隊員們都準備妥當，時差和氣候也已適應，「我們都很棒，準備好前進了。」

參加首屆ATP盃的奧地利成員包括單打世界排名第4的汀恩、排名108的諾瓦克（Dennis Novak）、排名156的歐弗納（Sebastian Ofner）及雙打世界排名32的馬拉奇（Oliver Marach）和排名36的梅哲（Jurgen Melzer）。