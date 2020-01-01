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CNN遴選2010年代10大體壇明星 波特、詹姆斯入榜

2020-01-01 23:23中央社 亞特蘭大1日綜合外電報導

波特（左）。 路透
波特（左）。 路透
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回顧過去10年成就輝煌的運動世界，美國有線電視新聞網（CNN）特別選出10大體壇明星，這些賽場上的巨星不但在2010年代發光發亮，而且粉絲遍及全球。

1.「閃電」波特（Usain Bolt）

毫無疑問他的確是這10年來地球上跑得最快的男人，2008年北京奧運100與200公尺短跑雙料金牌，隔年締造100公尺9秒58及200公尺19秒19的世界紀錄，至今無人能敵。

他在田徑場上的表現，眾人只能望其項背。進入2010年代，波特繼續稱霸，2012年倫敦奧運及2016年里約奧運，他再度複製兩項短跑奪冠的佳績，並且率領牙買加在男子400公尺接力得到金牌。他於2017年宣布退休。

2.「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）

詹姆斯可說是美國職籃NBA歷來最偉大的球員之一，與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）齊名，現年35歲效力洛杉磯湖人的詹姆斯仍年富力強。

回顧他先前效力邁阿密熱火與克里夫蘭騎士期間，連續8個球季都沒有缺席總冠軍賽，歷來能擁有相同成就的NBA球員可說是鳳毛麟角。

這10年期間，詹姆斯平均每場得到將近27分，以及大約8籃板和8助攻，表現非常穩定，並且經常在季後賽保持最佳狀態。征戰NBA之外，詹姆斯也帶領美國隊於2012年倫敦奧運奪冠。

3.「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）

身為足球場上的射門機器，以及場外社群媒體的當紅人物，羅納度的顯赫戰功使他成為10年來最具話題性的體壇明星，現年34歲的C羅至今仍毫無疲態。

憑藉令人難以置信的場均進球率，羅納度幫助皇家馬德里（Real Madrid）2度獲得西班牙甲級聯賽冠軍，並且在2013年至2018年5年間，率皇馬4度贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍，戰功無人能匹敵。

而他率領葡萄牙國家隊征戰國際賽事同樣功成名就。2016年歐洲國家盃（European Championship）與2019年的國家聯賽（UEFA Nations League），都是由C羅率領的葡萄牙國家隊奪冠。

4.阿根廷天王梅西（Lionel Messi）

現年32歲的梅西，2019年12月初第6度獲得國際足總所頒代表年度最傑出足球運動員的金球獎（Ballond'Or），只要他繼續在西班牙的巴塞隆納隊（Barcelona）變戲法，幾乎沒有人敢打賭他不會再奪這項殊榮。

梅西這10年6度帶領巴塞隆納在西甲封王，2度在歐洲冠軍聯賽摘冠，個人的統計數據也令人難以置信：10個球季總共射進521球，締造191次助攻。

5.老虎伍茲（Tiger Woods）

2010年代開始之初，伍茲的個人問題被鉅細靡遺披露，加上大部分時間因傷病所困，高球世界排名曾跌落1000名之外，看來猶如強弩之末的他曾考慮退休。

不過，經重新改造揮桿方式並再次下決心健身，2018年他捲土重來，贏得巡迴錦標賽（TourChampionship）冠軍，這是他自2013以來首次贏得的PGA巡迴賽金盃。2013年伍茲曾5度奪冠。

6.小威廉絲（Serena Williams）

從統計數據來看，小威廉絲是網球史上最偉大的運動員，她贏得23座大滿貫單打冠軍、16座雙打冠軍和4面奧運金牌，其中包括2012年倫敦奧運的兩面。

在她職業生涯初期，她與姊姊大威廉絲（VenusWilliams）爭奪球后；這10年期間，她擊敗更多後起之秀，再增12個大滿貫單打冠軍頭銜。

她上一次獲得大滿貫單打冠軍是在2017年澳洲網球公開賽，當時她已懷孕，最後在充滿激情的決賽中擊敗姊姊而封后。

7.「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）

2008年北京奧運，費爾普斯因獨得8面金牌而聲名大噪，但是他並未因無人能及的輝煌成就而自滿。

4年後的倫敦奧運，費爾普斯繼續囤積金牌，該屆賽事他獲得4金2銀，使他參加奧運的總獎牌數達到22面，超越前蘇聯女子體操選手拉特尼娜（LarisaLatynina）創下的18面獎牌舊紀錄。

8.美國體操巨星拜爾斯（Simone Biles）

拜爾斯現年僅22歲，但在體操界已樹立多項難以超越的障礙，同是美國女子體操界名將的雷頓（Mary LouRetton）曾說，拜爾斯「是歷來最偉大的體操選手」，少有專家不同意這項說法。

2013年，當時僅16歲的她獲得世錦賽首面金牌，至今在這項大賽已累積19金，其中包括去年10月間在德國斯圖加特（Stuttgart）世錦賽囊括的5金，她制霸的表現絲毫沒有衰退的跡象。

9.英國車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）

韓密爾頓2008年獲得世界一級方程式（FormulaOne，F1）賽車年度冠軍，是首位獲得這項殊榮的黑人車手。在梅賽德斯車隊大力贊助下，他在過去6年期間5次榮獲F1年度冠軍。

這位英國王牌賽車手已經84次在F1分站賽事奪冠，只比傳奇車手德國舒馬赫（Michael Schumacher）的91次少7次。

10.明星四分衛布雷迪（Tom Brady）

自2010年至今，布雷迪率領職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者5次打進超級盃（Super Bwol），其中3度奪冠，包括去年以13比3擊敗洛杉磯公羊。

在他卓越的NFL生涯期間，這位現年42歲的明星四分衛已贏得6枚冠軍戒指，全部都是他率領愛國者打勝仗的紀念。他也締造多項超級盃紀錄，包括2016年以39歲的高齡榮獲最有價值球員（MVP），當時愛國者經延長賽以34比28力克亞特蘭大獵鷹勝出。

小威廉絲詹姆斯

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