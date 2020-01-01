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跨年運動新體驗 放肆野鍊峮峮陪民眾健身迎新年

2020-01-01 14:15聯合報 記者劉肇育／即時報導

峮峮、宥勝擔任PUMA 247最狂電音運動趴客座教練。圖／Puma提供
峮峮、宥勝擔任PUMA 247最狂電音運動趴客座教練。圖／Puma提供
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運動品牌PUMA去年首度打造時尚運動盛典「PUMA 24/7 放肆野鍊」，成為時下次世代族群必朝聖之訓練派對，今年更全面升級祭出全台首場跨年電音運動趴，於跨年夜在電音及台北 101最美煙火搭襯下，與大家一起放肆揮別2019、迎來2020的開始，喊出「2019 NONSTOP、2020 KEEP FIGHTING」口號。

這次放肆野鍊活動邀請全台派對動物持續鍛鍊不停歇，吸引全台眾多藝人、潮流意見領袖關注，更祭出超華麗陣容，由8位超高人氣男神女神擔任客座教練，包括飾演電影「下半場」的金馬最佳新演員范少勳，以及林映唯、林予晞、徐謀俊、盧彥澤、王毓翔、宥勝及躍上日本週刊封面的陽光啦啦隊女神「峮峮」。

首場FUN電場由客座教練范少勳、林予晞、林映唯、徐謀俊率先拉開派對序幕亮麗出場，讓活動現場氣氛瞬間沸騰，討論度爆表的范少勳、徐謀俊在專業教練的帶領下，與大家一起體驗由舞蹈結合派對音樂的PARTY DANCE課程，接著由時尚魅力女神林予晞、林映唯示範雕塑核心運動X55，打造迷人馬甲線，最後由四位男神女神們共同以FIGHT DO極限戰鬥課程激發最大熱情、揮灑汗水。

派對壓軸夜貓場由筋肉冒險王「宥勝」及啦啦隊女神「峮峮」擔任客座教練，一出場就將氣氛炒到最高點，X PARTY的動感舞蹈、SCULPT的極限挑戰和拳擊有氧的美力爆發讓宥勝和珺珺盡情揮灑汗水，與現場所有粉絲們一同迎接2020超HIGH 新年。

啦啦隊

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