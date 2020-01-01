元旦健走連續17年登場 飛躍羚羊紀政、柯文哲帶操領走

「元旦萬步走、健康好彩頭」活動連續十七年舉辦，主辦單位希望未來成為我國迎接年特有活動。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 連續17年舉辦的「元旦萬步走、健康好彩頭」活動，發起人「飛躍羚羊」紀政今天與前立法院長王金平、台北市長柯文哲帶領上萬民眾一起從圓山花博廣場出發，進行七公里的健走行程，希望帶領民眾用最健康的方式迎接2020年的第一天。

由希望基金會、台北市政府體育局共同主辦的元旦健走，今年邁入第17年，每年民眾都扶老攜幼在元旦早晨從花博廣場出發繞行基隆河畔，發起人紀政說，每年都有許多熟面孔來參與健走，今年更有高齡99歲的老頑童林友茂特別從台中北上一同共樂。

健走活動是上午九時出發，主辦單位還將在會場準備精彩的表演節目等待民眾抵達終點，包括請來薩克斯風樂團演奏以及摸彩活動，其中包括壓軸最大獎10萬紅包。

主辦單位指出，這10年來陸續有縣市鄉鎮同樣舉辦元旦健走活動，用健康萬步來迎接新的一年到來，參與的民眾也愈來愈多，將健走視為與親友間，在新的一年的第一場活動，未來也希望元旦萬步走活動成為台灣迎接新年的特有活動之一。

第五度出席活動的台北市長柯文哲也與紀政、王金平一同代領民眾做暖身操，他表示，根據醫學研究顯示，健康的腳對於長壽相當重要，這也讓元旦健走變得很有意義，「根據醫學研究指出，估算一名老人活多久，可計算他在6分鐘能走多遠。」