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自由車／新戰袍亮相 馮俊凱瞄準東京奧運

2020-01-01 13:05聯合報 記者曾思儒／即時報導

馮俊凱2020年新造型亮相。圖／Team Bahrain McLaren提供
馮俊凱2020年新造型亮相。圖／Team Bahrain McLaren提供
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效力一級車隊的第6個賽季，我國自由車「一哥」馮俊凱今年將和更名為巴林麥拉倫（Team Bahrain McLaren）的團隊四處征戰，剛完成克羅埃西亞赫瓦爾島的他也訂出今年目標，希望在東京奧運殿堂騎出好表現，讓世界看到台灣選手奮戰的身影。

馮俊凱是在2019年底拿到東京奧運資格，也是目前唯一拿到自由車東奧門票的台將，他表示：「能拿到資格去奧運，當然很開心，我是自由車唯一可以去奧運的，記得那時候我在場上是在發抖的吧，前一天晚上完全睡不著。」

他回憶，北京奧運是個人的奧運初體驗，自己才18歲，「那個時候還很年輕，現在已經經歷這麼多的大比賽，當然心情上還是會有一點小緊張，但是會比之前控制得更好。」

除了車隊安排賽程，馮俊凱去年為搶奧運積分，還要參加多場和積分相關的賽事，他很感謝當時一起出征的中華隊隊友，「每個人都是百分之百的協助我，就和亞錦賽帶隊教練楊東蓁對我的鼓勵一樣。」阿凱分享，當時楊東蓁勉勵他，不是只為自己而騎，還有為兩千三百萬的台灣人而騎，「雖然會喘，但是聽到這句話，你會感覺很有勁。」

東京奧運就是馮俊凱在新賽季的最大目標，今年行程已經確認的還有到西班牙的訓練營，也可能代表中華隊返台參加環台賽。

今年在合資夥伴麥拉倫的加入後，馮俊凱所屬的巴林 美利達（Team Bahrain Merida）也更名為巴林麥拉倫，他認為球隊在選手和工作人員調整後，整體戰力再提升，剛結束的訓練營感就明顯感覺出大家比過往更專注。

馮俊凱自由車中華隊

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