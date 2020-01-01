網球／擺脫肩傷 莎娃新球季火力全開

莎拉波娃備戰澳網。 歐新社 分享 facebook 上個球季飽受傷病所苦，俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）希望在2020年新賽季有不同表現，她表示自己還有「充足火力」，新年的第一站將從澳洲布里斯本展開，為本月20日登場的澳網準備。

獲頒布里斯本女網賽外卡的莎娃說：「誠實的說，當我還年輕時，從沒想過年過30還在打球，但我感覺還有很多能力，也還有充足火力，依舊保持競爭力。」

今年32歲的莎娃，在去年8月美網第一輪敗給長年對手小威廉絲（Serena Williams）後，就因肩膀傷勢未有出賽紀錄，世界排名一路下滑到目前的133位，但她認為如果身體無礙，自己仍大有可為。

莎娃提到，經過去年辛苦的一季，新球季有嶄新的開始，「先前有很多起起伏伏，我準備好了，肩膀卻不允許，但我仍有個很棒的休季，也有動力去競爭，在我職業生涯這時刻還有這樣的感覺，是很好的徵兆。」

布里斯本女網賽將外卡頒給生涯握有5座大滿貫的莎娃，她也是2015年的冠軍；今年賽事將於本月6日開戰，包括現任「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）、澳網要挑戰衛冕的日本名將大坂直美（Naomi Osaka）都會參賽。