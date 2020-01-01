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東奧／賽場惹爭議 泳池石棉恐致癌

2020-01-01 11:07台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

東奧水球比賽的舉辦地點被傳出含有有害人體的石綿礦物。(photo by Wiki...
東奧水球比賽的舉辦地點被傳出含有有害人體的石綿礦物。(photo by Wikimedia)
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東奧場館環境爭議一樁接一樁！從日前的馬拉松賽事舉辦地點因為過熱而移地再戰，再到30日傳出東京辰巳國際游泳中心發現石綿礦物暴露，石綿礦物是被場館用來保溫，但長時間吸入會導致肺部疾病、危險者會誘發癌症，讓日方承諾會緊急應對。總計東奧還沒開始，就傳出水質污染、火炬傳遞處發現核輻射問題、東京過熱轉戰札幌、石綿礦物問題等一籮筐。

石綿礦物有害人體

根據《RT體育新聞》報導，預計作為東奧水球比賽的主場館：東京辰巳國際游泳中心30日被爆出含有有害人體物質，覆蓋在該場館屋頂的防火材料中被發現含有石綿礦物，這種耐熱礦物被廣泛用於保溫，但若長時間吸入會有害人體，恐引發肺部疾病包含肺癌。

對此，東京當局承諾立即作出緊急應對措施，但截至31日的媒體報導，尚未有具體的應對方法，僅小範圍密封暴露的石棉。

東奧至今有4大爭議

這次爭議也喚起眾人對東奧相關問題，據了解，東奧從場館到環境至今共出現4大問題（水質、馬拉松過熱、輻射度數、石綿礦物），首先是2019年8月對水質的爭議，原訂是東奧鐵人三項舉辦地的東京灣禦台場海洋公園鄰近的大海，水質被測出含有大量大腸桿菌，各國代表團也對東京灣附近的備案水質感到不滿，目前仍在討論備案水域。

再來則是10月傳出的「東京太熱，不適合馬拉松」爭議，而這項環境因素最終以轉戰札幌而告終，但仍有參賽選手在賽後得回到東京參與閉幕式的麻煩，接著是11月被傳出的火炬傳遞點有輻射危險。

據當時《CNN》報導，傳遞奧運象徵、火炬的其中一站J-Village運動營，附近被檢測出輻射水平較高，雖然日本當局保證輻射度數僅0.23微希弗/每小時，但卻被綠色和平組織提出綜合報告：輻射熱點高達每小時71微希弗。

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