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WOTD格鬥賽1月台北登場 前亞運金牌魏辰洋組隊參賽

2019-12-31 15:09聯合新聞網 綜合報導

WOTD格鬥賽1月12日台北登場，圖為武跆王比賽。 主辦單位提供
WOTD格鬥賽1月12日台北登場，圖為武跆王比賽。 主辦單位提供
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台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD)，明年1月12日（週日）將在台北紅館進行WOTD-ETD第3站賽事，賽事內容和水準全面升級，除了眾所皆知的武跆王、格鬥王和業餘綜合格鬥三大賽事外，本次還加上了鐵籠踢拳，使比賽更加多元化，將吸引更多站立技的選手和觀眾參與。參與的選手除了台灣的精英選手外，國外選手更擴及到法國、香港、美國、日本和羅馬尼亞等國選手參賽，讓賽事更添國際化、賽事也更具競爭性也更值得觀賞。

從上午率先登場的CTMMAA業餘綜合格鬥積分賽就有30場大戰。雛量級的李育昇，打擊技變化多端，在綜合格鬥至今未嘗敗績，這次將要對上寢技高手簡聖峰。擁有十年散打功力的法國選手Cheik Keita再度強勢壓境，將由技術全面、目前二連勝的林禾順應戰。業餘綜合格鬥女子組方面，老公是大名鼎鼎的格鬥選手『黑虎』的Maria Morris，自從上次積分賽在第一回合TKO對手後，這次將帶著強大氣勢面對柔道、散打雙棲的高手吳玉婷。

除了業餘綜合格鬥積分賽，這次也推出了業餘鐵籠踢拳賽！鐵籠踢拳報名消息一出，來自各路打擊技的好手紛紛報名。連大會賽事主持人，同時也是踢拳高手杜育霖將下場參賽。知名健身網紅『健人蓋伊』先前為了準備和館長的挑戰賽開始學習踢拳，至今已經有八個月，這次將踏入鐵籠打真的！擁有超高人氣、『格鬥柯佳嬿』美名的張珈瑋將再度回到鐵籠，打擅長領域的踢拳規則賽。18年踢拳經歷的張哲鳴，將會與曾經拿下全運散打第四的翁子祥對戰，觀眾將會看到小量級選手的高技術、高轉速的對戰。

而在WOTD-ETD賽事中最有特色的「武跆王」對決，武跆王與一般跆拳道不同拿掉選手的護具，以最原始的姿態戰鬥。這次將會推出五組賽事，其中包括兩組個人賽，兩組團體賽，加上一組新賽制『混雙配對團體賽』。團體賽『玩達人M-toy』是否可以抵擋『陸軍21砲指部』團隊的砲火攻擊？魏辰洋等人組成的『健德道館』將面對『國立體大』團隊。首推的新賽制『混雙配對團體賽』，將由『成吉思汗健身俱樂部』對上『曾文農工』，為武跆王增添了不同的元素。

最後壓軸的三場『格鬥王』大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手，黃證愷對上尤凱文。黃證愷大學時期從籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、柔術和綜合格鬥，其中在柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名！尤凱文不只是柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍，在先前的業餘積分賽將各專項融合發揮淋漓盡致，展現全面技術！接下來，高人氣選手「暴風小子」青柳克明臨危授命迎戰曾拿下菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手Roque Mana-ay Jr。

兩位的對戰在賽前兩週才緊急敲定，青柳除了希望表現「任何對手、任何時刻、任何地點」的強悍精神之外，也期待讓大家看到他的成長。最後一場主賽，『影子』吳仲凱將會面對韓國選手金性旼。吳仲凱拿下WOTD-ETD02的勝利之後就留在台灣備賽，與台灣最頂尖的選手們一起訓練。來勢洶洶的韓國選手金性旼擁有極真空手道黑帶，吳仲凱是否能擋下這波寒流？

WOTD格鬥賽1月12日台北登場。 主辦單位提供
WOTD格鬥賽1月12日台北登場。 主辦單位提供
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WOTD格鬥賽1月12日台北登場。 主辦單位提供
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韓國法國健身柔道羅馬尼亞
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