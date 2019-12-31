ATP盃／納達爾抵達澳洲備戰 教練：他狀況絕佳

納達爾展開練球。 歐新社 分享 facebook 世界球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年跨年將在澳洲渡過，備戰首屆ATP盃的球王昨天抵達澳洲伯斯，在機場還和球迷親和自拍，送給球迷2019年末大禮。

重新登上「年終球王」的納達爾，ATP年終賽的休季期間留在家鄉馬卡洛訓練，昨天才抵達南半球，準備率位於B組的西班牙出戰日本隊、喬治亞隊和烏拉圭隊。

2005年就加入納達爾團隊的教練羅吉（Francisco Roig）在幾天前和納達爾會合，他透露「西班牙蠻牛」的好狀態讓他十分驚訝，「他找到一些很好的方式，他的打球方式讓他充滿自信，他的發球也幫助他很多，我覺得納達爾看起來狀況絕佳，現在的問題在於如何在比賽中延續下去。」

今年是納達爾第5度獲得「年終球王」身分，2019年他除在法網再度登頂，美網也捧冠，另外在羅馬名人賽和蒙特婁名人賽封王，新球季從首度舉行的團體錦標賽ATP盃出發，2020年第一個主戰場自然是1月20日登場的澳網。

ATP盃比賽日期從1月3日進行到12日，賽事總獎金1500萬美元，參賽的24隊先分6組進行單循環，分別在雪梨、布里斯本和伯斯舉行，之後取8隊進入淘汰賽，冠軍戰將在雪梨舉行。