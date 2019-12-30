澳洲反同網球女將寇特無懼爭議 再批跨性別運動員

澳洲傳奇女將寇特數週後將在澳洲網球公開賽接受表揚，她昨天再度批評跨性別運動員，並聲稱魔鬼掌控了媒體與政府。

職網生涯24度獲得大滿貫賽女單冠軍的寇特（Margaret Court）目前是教會牧師，她2017年曾聲稱因澳洲航空公司（Qantas Airways）挺同婚而拒搭澳航航班，因此受到批判。澳洲已公投通過同婚合法化。

她後來又發表被眾人訕笑的言論說，「網壇到處都是女同性戀」，以及跨性別兒童都是對年輕人洗腦的納粹式「陰謀」的產物。

77歲的寇特這個週末在伯斯（Perth）的教會證道時，再度針對性別議題發表引發側目的論述。她的說法在今天曝光。

根據在她證道時所拍攝的影片，她表示：「如今兒童在7或8歲就做決定改變他們的性別…不可以這樣，只需恭讀創世紀頭兩章，我所要表達的盡在其中了，男性與女性。」

寇特說：「在那個年紀很不對，因為在那個年紀孩子們的思想領域被灌輸太多東西，他們會開始質疑『我是什麼』。」

她表示：「你們都知道LGBT（男女同性戀、雙性戀與跨性別人士）一詞，他們會希望從沒把跨性別者加進去，因為這會造成很多的問題，特別是在女子體壇。」

寇特也特別提及宣揚教義的困難，宣稱「魔鬼」掌控了媒體與政府。

她表示：「魔鬼的勢力滲透媒體與政治、教育、電視，想要掌控一個國家，如此即可操縱人們的心智與口舌。」

這位傳奇運動員往昔都會出席年度澳網公開賽，但2017年她的言論首度引爆爭議後，至今未再在這項賽事露面。