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射擊／呂紹全壓線獲東奧門票 林穎欣：一直對他有信心

2019-12-30 20:34聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

台灣射擊好手呂紹全在11月的2019年多哈亞洲射擊錦標賽男子10公尺空氣步槍決賽射下第五名，遞補拿下東京奧運門票，搭上東京奧運末班車，確定能與林穎欣再度組成混雙出征奧運，率先拿下門票的林穎欣說：「其實我一直都對他有信心，相信他絕對能克服低潮拿下門票。」

林穎欣與呂紹全去年雅加達亞運合力射破大會紀錄摘金，也是台灣被寄與厚望的射擊新星。林穎欣今年8月在射擊世界盃里約站於10公尺空氣步槍項目拿下銅牌，為我國射下明年東京奧運第三張射擊門票，如今呂紹全也順利搭上東奧列車，亞運金牌組合將再度在東京合體。

之前呂紹全曾陷入低潮，一度擔心自己拿不到奧運門票，不過亞運金牌搭檔林穎欣卻對學長很有信心，相信他絕對能取得資格，兩人除了個人項目外，也能一起出征混雙賽事。

目前兩人都就個人動作做調整，尚未一起搭配，下次兩人再度合體預計在四月的世界盃東京站，同時也是奧運測試賽。

呂紹全説：「最近有改新的動作，增強動作熟練性，體能的加強，這幾個月都在加強基礎練習，後面就是以賽代訓。」對於首次的奧運之旅，呂紹全相當期待，但他坦言現在還沒有感受到太大的壓力，他笑說：「好像還很久啊！」

目前射擊共取得5張東奧門票，其中包含田家榛女子25公尺空氣手槍、「證件妹」吳佳穎女子10公尺空氣手槍、林穎欣女子10公尺空氣步槍、呂紹全男子10公尺空氣步槍及楊昆弼的男子不定向飛靶。

中華射擊協會理事長陳士魁表示，明年各項目還有機會靠著世界排名取得資格，他坦言就現階段來看頗有難度，但仍希望在明年五月底積分截止前還有好消息傳來。

呂紹全（右）與林穎欣將再度出征東京奧運。記者毛琬婷／攝影
呂紹全（右）與林穎欣將再度出征東京奧運。記者毛琬婷／攝影
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亞運楊昆弼

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