親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反滲透法協商無共識 31日院會表決

韓國瑜辯論會脫鞋搓腳？王淺秋回擊：凸顯對手陣營格局小

運動筆記zeprorun高雄場-高CP值賽事-2019/12/29不管跑的快或慢，我從來沒有放棄
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA今日五大好球 (12月30日)賽事懶人包 (12月30日)

網球／錦織圭肘傷未癒 退出ATP盃

2019-12-30 17:21中央社 伯斯30日綜合外電報導

日本網球明星錦織圭決定退出首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）。 歐新社
日本網球明星錦織圭決定退出首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）。 歐新社
分享

日本網球明星錦織圭因為從美國公開賽（US Open）就開始持續困擾他至今的手肘傷勢，在今天決定退出首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）。

世界排名曾排在第4，目前滑落到第13名的錦織圭（Kei Nishikori）表示，對於不能代表自己的國家，參加2020年1月3日開始，在澳洲伯斯（Perth）進行的團體賽事，他感到很失望。

他在聲明中說：「在我尚未100%準備好，能在最高層級的比賽中打出競爭力時，我和我的團隊在今天一起做出這樣的決定。」

錦織圭的手肘在10月開刀，目前仍不確定他能否參加2020年1月20日在墨爾本球場（Melbourne Park）展開的年度第一場大滿貫賽事澳洲公開賽（AustralianOpen）。

西岡良仁（Yoshihito Nishioka）將取代錦織圭，成為世界職業網球協會盃日本隊中，排名最高的選手。

內山靖崇（Yasutaka Uchiyama）本周稍早也退出這項比賽，頂替他位置的是松井俊英（ToshihideMatsui）。

錦織圭的缺席，是繼因骨盆傷勢退出的英國選手莫瑞（Andy Murray），和選擇不參加的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）後，另一位錯過世界職業網球協會盃的球員。

這項首次舉行的團體錦標賽，在2020年1月3日到12日間進行，賽事總獎金達1500萬美元（約新台幣4.54億元），至於世界職業網球協會盃排名的積分上，單打最高可獲750分，雙打則是250分。

參賽的24國（隊）分成6組進行循環賽後，將有8隊能夠進入淘汰賽階段。

冠軍賽將在雪梨（Sydney）進行，而小組賽將在雪梨、布里斯本（Brisbane）和伯斯進行。

錦織圭協會盃Roger Federer
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

射箭／不要怕射太好 反曲弓林佳恩盼射進東奧

2019-12-30 15:13

射箭／提升精采度 第二屆企業聯賽增季後挑戰賽

2019-12-30 13:49

LPGA／票選近十年最佳選手 曾雅妮進最後四強

2019-12-30 14:39

足球／德甲球隊感謝台灣球迷 貼文中華民國國旗引熱議

2019-12-30 01:14

達全中運參賽標準 高三田徑選手挺過母逝傷痛

2019-12-29 23:55

運動分析師證照 開啟學生畢業新出路

2019-12-29 18:00

網球／小威獲10年最佳女運動員 美網協讚她如有超能力

2019-12-29 13:56

保齡球／亞運銀牌王雅婷領銜 滾滾諸公全明星賽登場

2019-12-29 09:03

澳網／骨盆傷勢未癒 英國名將墨瑞決定退賽

2019-12-29 08:59

企排明星賽／旅日劉鴻杰 領名古屋狼犬隊斷「電」

2019-12-28 23:44

企排明星賽／回國對台電 劉鴻杰：前一天失眠

2019-12-28 21:55

企排明星賽／旅日劉鴻杰踢館 名古屋狼犬壓軸退台電

2019-12-28 21:07

企排明星賽／洋將、教頭嘗鮮 塞爾維亞杜妲：超好玩

2019-12-28 19:49

企排明星賽／人氣后阿非獻舞 線審曾琬羚喊「out」

2019-12-28 18:52

足球／中華男足新教頭人選？秘書長：下月開選訓會議

2019-12-28 18:35

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

偷聽到公司虧損29億 會計師偷跑賣股票涉內線交易

2019-12-29 18:51

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

18歲萊爾富員工一夜刷365筆條碼 老闆驚覺攔阻724萬元

2019-12-30 14:35

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

家被燒了！無尾熊向路人要水喝 單車女心酸：從未見過這情況

2019-12-29 20:50

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

挺蔡要寫千字報告、不挺只要10字 北科大將教授送教評會

2019-12-30 12:31

五電信推年終優惠 新iPhone、便宜吃到飽趕快入手

2019-12-29 18:55

韓國瑜造勢場HIGH翻 許淑華：讓小英看到中部人實力

2019-12-29 19:05

為省1元過路費 新加坡3車停在高速公路中央

2019-12-29 18:59

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

NBA／3萬3千分9千籃板9千助攻 詹皇史上第一人

2019-12-30 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top