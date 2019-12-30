射箭／不要怕射太好 反曲弓林佳恩盼射進東奧

林家恩（前右三）目前奧運積分賽排名暫居第一。記者林宋以情/攝影 分享 facebook

2012年倫敦奧運射箭國手，反曲弓女將林佳恩沉寂多年，今年東山再起，奧運選拔賽前兩場積分暫居第一，有望重返奧運殿堂。低谷後再出發，林佳恩理出作戰哲學，凡事不看當下而將目標放遠，並以心理學白熊效應面對比賽，「不要怕射不好，而要怕自己射太好」，朝2020東京奧運努力。

奧運選拔賽第二場27日於高雄告一段落，林佳恩暫居女子反曲弓第一。林佳恩坦言2015年奧運選拔落選，曾想過告別射箭賽場，「很多時候都是輸在自己，當時真的想過是不是不要射了？」但終究離不開最愛的射箭，在家人的鼓勵以及已故的寒舍創辦人蔡辰洋期勉下，重返射箭場。

林佳恩今年透過射箭聯賽以賽代訓，從開季的跌跌撞撞，不斷與教練袁叔琪溝通後漸入佳境，「現在的每一件事，都是要明年作準備。將目標看遠，如果一支箭就在意，比大賽要如何大氣？」

今年奧運選拔賽，也是林佳恩給自己的最後一次機會，她以會長邱炳坤所說的「不要怕射太好！」自勉，「錯過上屆，這也是我給自己的最後一次機會，將它看作最後一場比賽。」

第三場奧運選拔賽將於明年1月14日至16日於屏東大仁科技大學登場，男子前三名，以及女子前二名和提前取得名額的雷千瑩將取得奧運正選。