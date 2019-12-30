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LPGA／票選近十年最佳選手 曾雅妮進最後四強

2019-12-30 14:39聯合報 記者毛琬婷／即時報導

LPGA票選2010-19年、這十年來最佳選手，台灣「微笑球后」曾雅妮也在候選名...
LPGA票選2010-19年、這十年來最佳選手，台灣「微笑球后」曾雅妮也在候選名單。 聯合報系資料照
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LPGA（女子職業高爾夫協會）近期舉辦了投票活動，要票選2010-19年、這十年來最佳選手，台灣「微笑球后」曾雅妮也在候選名單，只要在明年1月1日至3日中午12點期間投票，就有機會幫助曾雅妮從最後四強脫穎而出。

四名入圍的球員，編號第一的是31歲南韓朴仁妃（Inbeek Park），她在2016年在里約奧運會奪得金牌。緊追在後的是編號第四號僅22歲的紐西蘭職業高爾夫選手高寶璟（Lydia Ko），她在2015年時以17歲的年紀就得到世界排名第一，是後生可畏的新星。

而最後一位是編號第十四的22歲加拿大好手韓德森（Brooke Henderson），在2016年她18歲的時候得到KPMG女子錦標賽首個大滿貫賽的冠軍。這四位國際女子高爾夫球選手，都是享譽國際的名將，曾雅妮想脫穎而出，就要靠台灣人的努力。

在2020年1月1日到3日中午12點，這兩天48小時中，粉絲可以在LPGA的各個社群平台參與投票，也能在LPGA官網查看這四位選手歷年亮眼的表現，選出心中2010-19年、這十年來的最佳選手。

投票時間：2020年1月1日至1月3日中午12：00，比賽結果將於1月3日公布。

投票連結

高爾夫曾雅妮LPGA

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