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運動分析師證照 開啟學生畢業新出路

2019-12-29 18:00聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

運動分析師證照，開啟學生畢業新出路。 主辦單位提供
運動分析師證照，開啟學生畢業新出路。 主辦單位提供
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大專院校運動相關科系擴大接觸面，讓學生在學期間，就能多方面接觸新領域，有利於畢業之後選擇出路。高雄樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系與中華民國運動賽事分析師協會合作，直接在學校內舉辦證照講習與考試，方便學生就近學習新技能、獲得證照。

中華民國運動賽事分析師協會與樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系，在12月28、29兩天於樹德科技大學舉行「運動分析師丙級證照講習考試」。協會理事長張宏韶表示：「自從8月底召開全國第一次的運動分析師證照講習考試後，國人對於運動分析師這塊新興產業無不躍躍欲試。而協會在證照講習後，做了內部的評估，協會決定除了每年8月定期召開社會組的證照考試之外，為了達到推廣的效果，其餘的證照講習考試都以學校為主，樹德科技大學就是第一間協會一起合作的學校。」

本次報考證照將錄取30人予以核發運動分析師丙級證照，報考人員中除了學生之外，還有老師、系主任及教練前報名講習。

任職於學校教練的鄭先生表示，「目前雖然是擔任球隊的教練，但在網路上看到有這樣的證照時，就想說來考考看，畢竟雖然感覺上這樣的證照是比較需要運用思考而跟一般的體育競賽不同。但由於目前已經擔任教練，因此也想透過證照講習的課程，看以後能不能在球員比賽的戰術上，找到新的做法。」

樹德科技大學徐振德老師表示，「運動休閒產業是一個很廣泛的領域，從『運動產業發展條例』通過後，就可以展望社會經濟與運動產業相互的發展趨勢。合法的運動彩券，是政府力推的政策，若是導入了運動專業的數據分析，就能結合運動休閒、職業運動、彩券行等相關產業。因此我們學校很鼓勵學生來參加這樣的證照活動，抓住運動分析的產業正在起步的趨勢，輔導將要畢業的學生投入職場，增加其專業能力，共造就業優勢。」

中華民國運動賽事分析師協會將以拓展運動分析師領域為目的，並創造更多平台使本會會員在各項運動分析領域發光發熱，產生更多與彩劵消費者雙贏的力量。

中華民國運動賽事分析師協會，會址：110北市信義區光復南路431號8F之1。

樹德科技大學中華民國彩券行北市
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