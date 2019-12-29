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網球／小威獲10年最佳女運動員 美網協讚她如有超能力

2019-12-29 13:56聯合報 記者林宋以情／即時報導

小威獲美聯社年度最佳女運動員。 美聯社
小威獲美聯社年度最佳女運動員。 美聯社
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近十年來五度獲頒美聯社（AP）年度最佳女運動員，生涯23座大賽冠軍小威廉絲Serena Williams），今日榮膺美聯社十年最佳女運動員獎，現任美國網協執行長艾拉絲特（Stacey Allaster）用「超能力」形容小威在歷經產後、質疑，仍努力不懈的態度。

小威曾在2002年、2009年、2013、2015及去年拿下美聯社年度最佳女運動員獎，產後復出以來，四度挺進大滿貫賽決賽，今日獲票選為十年最風雲女運動員獎。

「我想稱作這是『小威超能力』」，前WTA總裁，現任美國網協執行長艾拉絲特指出，小威廉絲將會以史上最偉大的運動員身分被史冊記載，「她的冠軍思維、面對外界各種質疑聲浪，她始終相信自己。」

現年38歲的小威，產後一度因肺栓塞瀕死，並在外界不看好聲中，四度叩關大賽決賽，用實力粉碎質疑，自2007年起，連續13年至少闖進一場大賽決賽，產前2017年澳網奪冠，產後復出第二個大賽溫網就挺進決賽，持續尋求破紀錄的24冠。

拿下年度最佳女運動員的體操小天后拜爾斯（Simone Biles）表示，小威是她成長過程的偶像，「她為人謙虛，並維持真性情和個人特色。或許有些人會被勝利沖昏頭，開始自大，但她始終如一。」

小威廉絲Serena Williams澳網

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