親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

月薪90元、棺材用租的… 這產油國竟這麼窮？

運動筆記300CC催下去，你也可以速速叫【天氣職人】週末變天，出門預防下雨｜跑者天氣報報
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA精彩演出- Nikola Jokic (12月29日)賽事懶人包 (12月28日)

保齡球／亞運銀牌王雅婷領銜 滾滾諸公全明星賽登場

2019-12-29 09:03聯合報 記者林宋以情／即時報導

滾滾諸公2019全明星賽今日新莊亞運保齡球館登場。圖／主辦單位提供
滾滾諸公2019全明星賽今日新莊亞運保齡球館登場。圖／主辦單位提供
分享
為了重振保齡球風氣，由Youtube頻道「滾滾諸公」頻道主「阿航」紀兆航發起，「滾滾諸公2019全明星賽」今日新莊亞運保齡球館登場，將號召多位亞運奪牌好手，包括去年亞運盟主銀牌王雅婷等，與觀眾們共同組隊PK競技，打造保齡球版的全明星賽。

台灣自創的飛碟球在國際上曾屢創佳績，本次保齡球明星賽由去年雅加達亞運奪牌的洪焜毅、蔡昕宜、王雅婷領軍，率領國內戰績輝煌的十位好手擔任隊長。每人分別與五位保齡球愛好者共同組隊來打團體賽，決賽由體育主播徐展元進行網路實況轉播，為球迷們帶來十位國手的團體對抗賽與分組挑戰賽，最後的勝利者將成為本賽事的最有價值球員(MVP)，讓觀眾們能看到國手們大顯身手，同時也給保齡球愛好者一個挑戰、秀技的舞台。

本次的賽事亮點在於十位隊長，擅長的球路除了飛碟球外，尚有曲球好手，也有近年在國際間熱門的新球路-雙手曲球。十位隊長除了男女各半外，其中還包含亞帕運的金牌國手楊孟璋，楊孟璋出生半年就因為發燒引發小兒麻痺，不良於行，但仍熱愛保齡球，實力不亞於其他國手。

保齡球簡單易上手，不分男女老幼只要能夠打準，誰都可以打出全倒，台灣的保齡球曾為全民運動，也是當時世界上保齡球球道密度最高的國家。本次參與全明星賽的觀眾有七位是中學生，其中一位年僅14歲的國二生程紹華，本月份才剛擊出了生涯首個保齡球滿分300分，本次比賽他與爸爸一起報名參賽，程爸爸表示保齡球運動就是父子倆感情最好的媒介與橋樑，要不是保齡球，兒子早就不跟他一起出門了。

頻道連結

亞運

延伸閱讀

NBA／為支持球員投票 全明星賽票選開跑

棒球／穀保OB賽眾星雲集 有21位中華隊國手...

阿里巴巴助力2022杭州亞運 要打造首個「智...

捧起保齡球一丟就是20年 68歲陳和財奪全運...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

企排明星賽／旅日劉鴻杰 領名古屋狼犬隊斷「電」

2019-12-28 23:44

澳網／骨盆傷勢未癒 英國名將墨瑞決定退賽

2019-12-29 08:59

企排明星賽／回國對台電 劉鴻杰：前一天失眠

2019-12-28 21:55

企排明星賽／旅日劉鴻杰踢館 名古屋狼犬壓軸退台電

2019-12-28 21:07

企排明星賽／洋將、教頭嘗鮮 塞爾維亞杜妲：超好玩

2019-12-28 19:49

企排明星賽／人氣后阿非獻舞 線審曾琬羚喊「out」

2019-12-28 18:52

足球／中華男足新教頭人選？秘書長：下月開選訓會議

2019-12-28 18:35

企排明星賽／一秒變主播 楊孟樺：另一半很重要

2019-12-28 17:04

足球／獲年度最佳女球員 丁旗驚呼：怎麼是我？

2019-12-28 17:03

八馬國際贊助1219萬元 空手道、桌球選手添奧援

2019-12-28 15:19

體操／從寫論文中找細節 李智凱新年要進化

2019-12-27 22:02

運促會讓選手無後顧之憂 郭婞淳代表致感謝詞

2019-12-27 21:42

台灣運動發展促進會喬遷 續培育台灣體育英才

2019-12-27 17:43

體操╱世錦賽奪5金 拜爾斯再獲美聯社最佳女運動員

2019-12-27 17:26

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／羅素領軍逆轉太陽 勇士本季首取4連勝

2019-12-28 15:45

HBL／拚完兩山體力耗盡 光復教頭：懂湘北的感覺

2019-12-28 12:57

NBA／誰最像公牛雙人組 皮朋：快艇雙星更全面

2019-12-28 10:23

NBA／難忘杜蘭特昔日相挺之恩 喬丹：他真的很在乎我

2019-12-28 12:32

HBL／傳統強隊壓力大 黃萬隆：甜蜜的包袱

2019-12-28 22:29

NBA／看好湖人奪冠 世界和平：比2010年更強

2019-12-28 10:42

NBA／詹姆斯恐再缺陣 戴維斯：隊友要挺身而出

2019-12-28 12:26

NBA／熱火菜鳥收耶誕驚喜 3年以來未見母親現身見面

2019-12-28 15:38

NBA／黃蜂雷霆浪投大賽 創史上最慘三分命中率

2019-12-28 16:19

NBA／傳威廉森重學走路跑步 巴克利節目上搞笑指導

2019-12-28 11:18

HBL／許皓翔壓下許浩翔 青年退松山闖8強

2019-12-28 19:47

NBA／波爾辛吉斯該多打低位？卡萊爾強力駁斥球評說法

2019-12-28 12:01

NBA／不認同杜蘭特與厄文選擇 賈奈特：應該加入尼克

2019-12-28 14:33

HBL／衛冕軍晉級 游艾喆：可以好好睡了

2019-12-28 22:10

NBA／國王連敗掀內部風暴 希爾德：信任出了問題

2019-12-28 15:16

HBL／相隔13年返8強 永平教頭、隊長都落淚

2019-12-28 17:07

MLB／勇士還在跟洛磯喬 亞瑞納多遭曝想去道奇

2019-12-28 11:56

NBA／連5顆三分球反撲 76人仍輸魔術斷3連勝

2019-12-28 11:17

NBA／美聯社最佳男運動員 雷納德接手詹皇得獎

2019-12-28 10:30

NBA／德拉基奇關鍵一擊 熱火主場險勝溜馬

2019-12-28 12:05

NBA／回應嘲諷詹皇言論被指內鬨 庫茲瑪火速刪文

2019-12-28 16:13

HBL／女甲級第一長人 淡商187菜鳥首繳雙十

2019-12-28 20:23

NBA／字母哥缺陣不打緊 米道頓飆23分射老鷹

2019-12-28 11:41

MLB／入札倒數 秋山翔吾傳和紅人積極談約

2019-12-28 10:39

NBA／華盛頓關鍵罰球失手 雷霆延長賽險勝黃蜂

2019-12-28 11:30

NBA／決勝節打出39:18攻勢 勇士再現經典一波流

2019-12-28 15:17

HBL／衛冕軍能仁驚險晉級 「綠色神盾」跌落外卡

2019-12-28 23:28

NBA／疑似持真槍跳舞 韋德出櫃兒槍枝議題引戰

2019-12-28 18:36

NBA／ 羅素帶隊射日 勇士打出小高潮收4連勝

2019-12-28 23:37

MLB／基特首度給複數年合約 馬林魚外野補進狄克森

2019-12-29 08:27

八馬國際贊助1219萬元 空手道、桌球選手添奧援

2019-12-28 15:19

富邦U18／滑球得到陽建福調教 李昌洲功力再度進化

2019-12-28 16:14

NBA／延長賽開賽對手先罰一球 原因是他做了蠢事

2019-12-28 15:45

富邦U18／中職裁判執法 李來發：對高中生太嚴

2019-12-28 23:43

富邦U18／高雄市拿到8強門票 對職業裁判執法有意見

2019-12-28 15:31

MLB／非裔球員教練人數下滑 前名教：危險趨勢

2019-12-29 09:30

企排明星賽／一秒變主播 楊孟樺：另一半很重要

2019-12-28 17:04

企排明星賽／旅日劉鴻杰踢館 名古屋狼犬壓軸退台電

2019-12-28 21:07

SBL／裕隆九太洋將對決 基恩36分比下賽森

2019-12-28 22:37

企排明星賽／人氣后阿非獻舞 線審曾琬羚喊「out」

2019-12-28 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top