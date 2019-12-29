保齡球／亞運銀牌王雅婷領銜 滾滾諸公全明星賽登場

滾滾諸公2019全明星賽今日新莊亞運保齡球館登場。圖／主辦單位提供 分享 facebook 為了重振保齡球風氣，由Youtube頻道「滾滾諸公」頻道主「阿航」紀兆航發起，「滾滾諸公2019全明星賽」今日新莊亞運保齡球館登場，將號召多位亞運奪牌好手，包括去年亞運盟主銀牌王雅婷等，與觀眾們共同組隊PK競技，打造保齡球版的全明星賽。

台灣自創的飛碟球在國際上曾屢創佳績，本次保齡球明星賽由去年雅加達亞運奪牌的洪焜毅、蔡昕宜、王雅婷領軍，率領國內戰績輝煌的十位好手擔任隊長。每人分別與五位保齡球愛好者共同組隊來打團體賽，決賽由體育主播徐展元進行網路實況轉播，為球迷們帶來十位國手的團體對抗賽與分組挑戰賽，最後的勝利者將成為本賽事的最有價值球員(MVP)，讓觀眾們能看到國手們大顯身手，同時也給保齡球愛好者一個挑戰、秀技的舞台。

本次的賽事亮點在於十位隊長，擅長的球路除了飛碟球外，尚有曲球好手，也有近年在國際間熱門的新球路-雙手曲球。十位隊長除了男女各半外，其中還包含亞帕運的金牌國手楊孟璋，楊孟璋出生半年就因為發燒引發小兒麻痺，不良於行，但仍熱愛保齡球，實力不亞於其他國手。

保齡球簡單易上手，不分男女老幼只要能夠打準，誰都可以打出全倒，台灣的保齡球曾為全民運動，也是當時世界上保齡球球道密度最高的國家。本次參與全明星賽的觀眾有七位是中學生，其中一位年僅14歲的國二生程紹華，本月份才剛擊出了生涯首個保齡球滿分300分，本次比賽他與爸爸一起報名參賽，程爸爸表示保齡球運動就是父子倆感情最好的媒介與橋樑，要不是保齡球，兒子早就不跟他一起出門了。

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