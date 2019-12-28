足球／獲年度最佳女球員 丁旗驚呼：怎麼是我？

丁旗（左）摘下年度最佳女子球員獎。圖／中華足球協會提供 分享 facebook 2019年中華足球協會年度頒獎典禮今天下午舉行，今年首度增設的年度最佳男女子球員獎項分別由北市大同Marc Fenelu及花蓮女子足球隊丁旗獲得，現在在香港積極備戰新球季的潘文傑也透過視訊電話現場連線發表摘下金手套獎的得獎感言。

今天的年度頒獎典禮共頒發今年度企甲聯賽和木蘭聯賽總冠軍、金靴獎、金手套獎、最佳教練獎、公平競爭獎、草根發展獎和終身貢獻獎，今年還新增年度最佳男女子球員獎項，該獎項綜合網路球迷投票、媒體投票以及隊伍及教練投票產生而出。

最終最佳女子球員獎由丁旗摘下，並上台發表了簡單的得獎感言，她笑說事前其實不知道需要上台講話，因此沒有特別準備得獎感言，就連得獎都是一周前才知道，「當下知道時我心想『怎麼是我？』覺得有更好的選手，能夠得獎真的運氣很好。」

丁旗謙虛的說：「如果沒有隊友傳好球給我，我也沒有機會射進，能夠得獎都要歸功於她們。」接下來丁旗最大目標就是明年2月東京奧運第3輪資格賽，中華女足隊也已在嘉義展開集訓，就是為了要一舉踢進奧運殿堂。

「最近是以加強體能為主，接下來就是到日本移地訓練，農曆年也只有除夕放假，初一就要回球隊報到了。」儘管同組對手都不是好惹的，但丁旗相信，只要球員有共識應該還是有辦法在這一個多月的時間內將狀態提升上來。

而中華男足當家門將潘文傑，本季企甲聯賽代表北市大同出賽1288分鐘只失13球，奪下金靴獎，也靠著優異的防守幫助球隊完成三連霸。

潘文傑在10月中與香港超級聯賽的衛冕軍和富大埔簽下職業合約，正式轉戰港超聯，於明年初的下半球季投入戰局，目前正在香港積極備戰新球季的他，今天雖不克前來現場領獎，仍透過視訊電話發表得獎感言。