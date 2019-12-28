八馬國際贊助1219萬元 空手道、桌球選手添奧援

八馬國際贊助桌球及空手道選手簽約儀式。記者林宋以情/攝影 分享 facebook 榮獲2019體育署運動推手金質獎的八馬國際事業有限公司，沿續往年支持運動選手，28日贊助新北市立海山高中、台南市立長榮中學桌球隊，以及台北市立大學空手道隊共1219萬元，盼選手邁向2020東京奧運。

展現「取之社會、用之社會」的企業理念，自2016年來就贊助空手道、桌球運動員的八馬國際，新的一年贊助再加碼。

本次贊助除了台北市立大學空手道隊、新北市海山高中桌球隊、台南私立長榮中學桌球隊外，並個別簽約18位青少年桌球選手。桌球共計贊助751萬元的經費與營養品，提供選手出國移地以及訓練費用，空手道部分也贊助468萬元。

除了按月提供奬助金（以不同國手別按月提供5000元到18000元補助），八馬國際並提供每年四次的血液檢查，依據檢驗指標，提供運動選手充足而完整的營養食品。

台北市立大學副校長黃文成感謝八馬集團的贊助，讓北市大空手道選手更無後顧之憂，拚明年東京奧運資格更有信心，奪得佳績。

針對長青的桌球選手，八馬國際公司也提供相對應的照護。從過去三年，八馬國際長青桌球隊屢屢在國內外大賽包辦冠亞季軍，拿下多面金牌的表現，都可以充分證明，八馬國際營養計畫的優異，以及對體育運動的具體貢獻。