體操／從寫論文中找細節 李智凱新年要進化

十月全運會比完後，「鞍馬王子」李智凱就進入休兵期，除了為明年東京奧運積極備戰新套路外，他還有一大任務，就是要完成碩士論文，今天他戴上眼鏡、穿著卡其色長大衣，十足文青韓風裝扮來到運促會企業感恩餐會，他透露，在寫論文的同時也讓他更能思考動作內容，希望能從中發現更多細節，為接下來難度升級做準備。

今年中華體操隊成果豐碩，除了拿下四張全能門票外，單項也都還有機會搶下東奧門票，李智凱表示，明年鞍馬將端出動作難度6.7是基本的，「目前動作還在訓練及組裝中，希望明年的比賽就能展現出來，並在奧運完美呈現。」

目前李智凱還是將重心擺在最拿手的鞍馬項目，全能部分則盡力做到最佳，不過在迎接明年新賽事前，李智凱還有一大任務要完成，近期他都為了碩士論文努力奮戰，而他論文主題主要是針對自己的鞍馬動作做技術報告。

「在寫論文的過程中，讓我更思考自己動作的內容，因為要將動作化為文字，需要好的表達能力，也讓我更能加注意到動作的細節。」也因為最近「用眼過度」，今天他戴上眼鏡，搭配長大衣十足文青風裝扮，李智凱還笑說，自己預計明年一月要拆牙套，「絕對會帥帥的參加東京奧運。」