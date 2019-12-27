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運促會讓選手無後顧之憂 郭婞淳代表致感謝詞

2019-12-27 21:42聯合報 記者毛琬婷／即時報導

社團法人台灣運動發展促進會今晚舉行年終企業感恩餐會，包含「舉重女神」郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱、「跨欄王子」陳傑、「台灣最速男」楊俊瀚等人都現身。

「運促會成立至今，啟動許多關懷基層教練與贊助選手的計畫，這一年來很開心，有點成果，有聽到運動員周周拿金牌，但我們還要持續努力，台灣體育不只看見曙光，可以更亮眼發光。」運促會理事長林鴻道表示，辦公室從鎮江街搬遷至艋舺大道，新會所除行政辦公外，還設置物理治療室，隨時照顧運動員。

運促會運行兩年多，希望透過社會各界力量，為體育發展注入新助力，並透過「運動菁英育才計畫」，將企業與優秀基層選手進行媒合，提供選手多方面的協助及全方位的發展，以期選手有更好的運動表現，並延長選手運動生涯。

在年終企業感恩餐會上，郭婞淳代表運動員致感謝詞，非常感謝還有各方企業扮演運動員重要推手，讓選手有資源、無後顧之憂朝目標去前進，「真的很謝謝你們的支持，無時無刻關心我們，你們不只為台灣體壇付出，也讓我們看見、學習去幫助別人，謝謝你們的付出。」

田徑教練張勝輝代表教練感謝贊助企業，他強調沒有這麼多企業伸出援手，不會有這麼多願意做夢的孩子。

17歲體操選手丁華恬，今年為台灣爭取到東京奧運女子體操門票，她由衷感激，運促會計畫協助，企業贊助選手，特別是治療防護這塊，「讓我很放心比賽，真的很謝謝他們，明年我會繼續加油。」

王冠閎同為運動菁英育才計畫栽培潛力選手，17歲的他在今年達到奧運A標，明年要踏上運動員最高殿堂。他認為企業贊助促使選手成長，「更讓我們有種不能辜負的力量，我們要更努力，去爭取成績，來回饋他們的付出。」

田徑選手「台灣最速男」楊俊瀚正努力爭取東京奧運入場券，他很開心見到大環境往好的方向改變，「期盼未來有更多年輕的好手崛起，更多人願意投入運動，讓台灣運動變得不一樣。」

台灣運動發展促進會今晚舉行企業感恩餐會。圖／台灣運動發展促進會提供
台灣運動發展促進會今晚舉行企業感恩餐會。圖／台灣運動發展促進會提供
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舉重女神郭婞淳代表運動員發表感言。圖／台灣運動發展促進會提供
舉重女神郭婞淳代表運動員發表感言。圖／台灣運動發展促進會提供
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楊俊瀚田徑郭婞淳

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