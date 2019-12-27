親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記京都馬 慢慢跑2019 台北馬拉松 Sub4 的心得
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA今日十大好球 (12月27日)賽事精華- 拓荒者 vs. 爵士 (12月27日)

台灣運動發展促進會喬遷 續培育台灣體育英才

2019-12-27 17:43聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

運促會大廳天花板有明顯的五環燈。記者毛琬婷／攝影
運促會大廳天花板有明顯的五環燈。記者毛琬婷／攝影
分享

社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊，搬遷至艋舺大道新會所，以嶄新的格局與更高的視野，帶領運促會專家人才與豐沛資源，持續為台灣打造更健全的體育環境，讓更多台灣體育英才茁壯成長。

運促會至今運行兩年多，已成功啟動多項關懷基層教練與贊助選手的運動計畫，致力提供選手最完整而即時的資源，包括教練、導師、器材、場地、物理治療、營養諮詢、鼓勵競賽贊助等，培植台灣體育優秀選手不遺餘力，引起台灣基層體育環境普遍注目。

社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊。記者毛琬婷／攝影
社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊。記者毛琬婷／攝影
分享

繼107年度多達138位受贊助選手及10個基層團隊，108年度在體育項目與受贊助選手與基層團隊數量更有成長。今年運促會從育才、贊助、奧運奪金、聯賽推動、職涯等五大角度規劃出五大計畫，不僅紮紮實實經營選手的實力深度、打造最適合的訓練場域以及鼓勵選手突破競賽廣度，更積極展現栽培奪金人才的高度企圖心。

其中108年度已經有56支團隊獲得訓練耗材、移地參賽等增強運動競技成績的經費贊助，在選手支持相關計畫中，更已為超過300位選手提供重要的物理治療服務。

社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊，運促會副理事長陳士魁說明會務推動情況...
社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊，運促會副理事長陳士魁說明會務推動情況。記者毛琬婷／攝影
分享

運促會理事長林鴻道表示，台灣體壇人才濟濟，實力可上國際舞台與國際好手競逐的選手大有人在，運促會看到了其中的致勝關鍵，便是最健全的訓練環境、最齊全的教練顧問團、最足夠的競賽經費，還有最即時而完整的選手照護，讓選手能無後顧之憂的衝刺表現。

而運促會辦公室大廳一進門就可看見「五環燈」，門口的世界地圖中台灣也特別漆上金色，就是希望選手在國際上有好成績，也希望選手能放眼國際，更具國際觀。

延伸閱讀

全台最遙遠的交換禮物 小墾丁度假村暖心發想

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主...

訪韓外國遊客可望達1750萬人次 創歷年新高

足球／西班牙豪門巴塞隆納 蟬聯全球最高薪球隊

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020全大運 吉祥物亮相

2019-12-26 23:23

體操╱世錦賽奪5金 拜爾斯再獲美聯社最佳女運動員

2019-12-27 17:26

運動賽事分析師證照 開啟學生畢業新出路

2019-12-26 14:11

企排／旅日劉鴻杰 挾單場MVP返台踢館明星賽

2019-12-26 00:08

排球／季初大腿拉傷到奪單場MVP 劉鴻杰苦盡甘來

2019-12-25 21:45

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

熱門文章

NBA／遭貝佛利膝擊腹股溝 傳詹皇恐停機數場

2019-12-27 11:16

NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／扛3.24億美元期待 前輩要柯爾別怕被酸

2019-12-27 08:09

NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

2019-12-27 12:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top