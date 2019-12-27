台灣運動發展促進會喬遷 續培育台灣體育英才

運促會大廳天花板有明顯的五環燈。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊，搬遷至艋舺大道新會所，以嶄新的格局與更高的視野，帶領運促會專家人才與豐沛資源，持續為台灣打造更健全的體育環境，讓更多台灣體育英才茁壯成長。

運促會至今運行兩年多，已成功啟動多項關懷基層教練與贊助選手的運動計畫，致力提供選手最完整而即時的資源，包括教練、導師、器材、場地、物理治療、營養諮詢、鼓勵競賽贊助等，培植台灣體育優秀選手不遺餘力，引起台灣基層體育環境普遍注目。

社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

繼107年度多達138位受贊助選手及10個基層團隊，108年度在體育項目與受贊助選手與基層團隊數量更有成長。今年運促會從育才、贊助、奧運奪金、聯賽推動、職涯等五大角度規劃出五大計畫，不僅紮紮實實經營選手的實力深度、打造最適合的訓練場域以及鼓勵選手突破競賽廣度，更積極展現栽培奪金人才的高度企圖心。

其中108年度已經有56支團隊獲得訓練耗材、移地參賽等增強運動競技成績的經費贊助，在選手支持相關計畫中，更已為超過300位選手提供重要的物理治療服務。

社團法人台灣運動發展促進會今天宣布喬遷喜訊，運促會副理事長陳士魁說明會務推動情況。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

運促會理事長林鴻道表示，台灣體壇人才濟濟，實力可上國際舞台與國際好手競逐的選手大有人在，運促會看到了其中的致勝關鍵，便是最健全的訓練環境、最齊全的教練顧問團、最足夠的競賽經費，還有最即時而完整的選手照護，讓選手能無後顧之憂的衝刺表現。

而運促會辦公室大廳一進門就可看見「五環燈」，門口的世界地圖中台灣也特別漆上金色，就是希望選手在國際上有好成績，也希望選手能放眼國際，更具國際觀。