體操╱世錦賽奪5金 拜爾斯再獲美聯社最佳女運動員

被公認為體操史上最偉大女選手，美國體操天后拜爾斯再獲美聯社最佳女運動員。 路透社 分享 facebook

被公認為體操史上最偉大女選手，美國體操天后拜爾斯（Simone Biles）26日獲選為2019年美聯社年度最佳女子運動員。

憑藉著超群的體操技巧，加上她在場外的貢獻，拜爾斯成為史上第一位兩度獲選美聯社年度女運動員的體操選手，也是第一位在非奧運年贏得此獎項的體操選手。

美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）在選拔中排名第二，滑雪名將希弗林（Mikaela Shiffrin）第三，職業女籃WNBA巨星黛菈多恩（Elena Delle Donne）則是第四。

拜爾斯於今年10月在德國斯圖加特舉行的世界體操錦標賽中，風光拿下五金，生涯共在世錦賽拿到25面獎牌，不分男女、是體操史上在世錦賽拿到最多獎牌的運動員。

現年22歲，拜爾斯在2016年奧運獲得四金一銅後，決定暫別體壇，休息一陣子，2018年復出後成績依舊亮眼，在今年世錦賽達成重要里程碑；在場外，拜爾斯也挺身而出，參與揭發美國體操隊前醫師納瑟（Larry Nassar）的性侵醜聞。

「我現在瞭解到，勇於發聲是多麼重要的一件事，」拜爾斯說，「能夠為不幸的受害者發聲，是我的榮幸，我會盡我所能，為她們帶來正面的影響。」