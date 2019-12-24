奧克蘭女網／退休前「天后合體」 丹麥甜心雙打搭小威

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。美聯社 分享 facebook

月初宣布澳網結束後退役，29歲的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）把握和好姊妹小威廉絲（Serena Williams）最後同場雙打機會，兩人將在1月6日登場的奧克蘭女網賽，生涯首度雙打合拍。

前世界球后伍茲妮雅琪去年澳網終結「無冕后」，拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，她近年飽受類風溼性關節炎，日前宣布將高掛戰拍，澳網將是她生涯最後一戰，接下來將與丈夫大衛李（David Lee）享受人生，「我所有場上的夢想都達成了，現在該是去完成其他人生清單的時候。」

奧克蘭女網賽將是伍茲妮雅琪退休巡迴的第一站，她的好姐妹小威，過去除了大威以外，從未與他人搭檔合拍後，且最近一次在WTA出賽女雙已經是2002年，此回破例與伍茲妮雅琪攜手出擊，為姐妹情誼留下美好回憶。

已經三年沒打雙打的伍茲妮雅琪，對於和小威搭檔相當興奮，「我們一直想搭雙打很久了，但都沒能實現。這次終於能夠成真，我感到非常興奮，尤其是在我最喜歡的賽事之一奧克蘭女網賽，相信會非常有趣。」

賽事總監芭吉（Karl Budge ）表示，小威與伍茲妮雅琪的天后組合，無疑是球迷引頸期盼許久的組合，「能夠讓小威和伍茲妮雅琪在同邊攜手作戰，是網球迷難得的機會，能夠見證歷史性一刻。」